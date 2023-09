Pablo de Grecia, ‘enviado especia’ del rey Carlos III en una importante tarea

Importante tarea para el príncipe Pablo de Grecia. El jefe de la Casa Real de Grecia será el encargado de recoger el Premio Athenagoras de Derechos Humanos 2023 en nombre de Prince’s Trust, la organización fundada por el rey Carlos III en su etapa como príncipe de Gales. Comenzó cuando el hijo mayor de la Reina Isabel quiso sacar provecho de su indemnización por despido de la Marina y la invirtió en financiar una serie de iniciativas comunitarias, y ha crecido hasta el punto de convertirse en una de las organizaciones benéficas más exitosas del país. Ofrece ayuda a jóvenes de entre 11 y 30 años en el Reino Unido para conseguir empleo, educación y formación.

Marie Chantal y Pablo de Grecia con la reina Ana María en Londres. / Gtres

El hijo del recordado rey Constantino de Grecia y de la reina Ana María es vicepresidente de Prince’s Trust International y mantiene una estrecha relación con la Familia Real británica, más allá de los lazos familiares. Hay que recordar que la Familia Real griega pasó muchos años residiendo en el Reino Unido, tras el exilio del rey Constantino.

Será el próximo 21 de octubre cuando tenga lugar la ceremonia de entrega de este galardón, que recibe el nombre completo de Premio Athenagoras de Derechos Humanos de los Arcontes del Patriarcado Ecuménico. Una velada que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de la ciudad de Nueva York.

Pablo de Grecia junto a su madre. / Gtres

Será Pablo de Grecia el encargado de recoger el premio, ya que Carlos III no puede asistir al evento. Por este motivo, el monarca no ha dudado en delegar esta responsabilidad en el príncipe griego: «Estoy particularmente encantado de que Su Alteza Real el Príncipe Pablo, vicepresidente de Prince’s Trust International, haya aceptado la tarea de recibir el Premio Athenagoras de Derechos Humanos». Will Straw, director ejecutivo de Prince’s Trust International, también asistirá al banquete como invitado de honor.

A lo largo de los años, el hijo mayor de los reyes Constantino y Ana María de Grecia ha ejercido un papel importante en la organización fundada por el rey Carlos III, especialmente desde la creación de la filial Prince’s Trust International en 2015. En noviembre de dicho año, el rey Carlos III fundó la filial internacional para compartir los programas y la experiencia del Reino Unido con socios estratégicos en diferentes países. En Grecia, por ejemplo, con el desempleo juvenil en niveles récord, Prince’s Trust International ha trabajado incansablemente para combatir esta crisis urgente, con acuerdos con grandes empresas y otros socios para ofrecer programas de educación y empleo a los jóvenes.

Pablo de Grecia fue presidente del Consejo Asesor Global de la organización benéfica, y dirigió su dirección estratégica en sus inicios. Asimismo, también desarrolló un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de los diferentes programas de Prince’s Trust International en Grecia, donde abrió puertas, ayudó con la recaudación de fondos y estuvo siempre disponible para ofrecer asesoramiento.