El nuevo complemento low cost que ha conquistado al Rey Felipe

Desde su etapa como príncipe de Asturias, el Rey Felipe ha ido atesorando una importante colección de relojes. Aunque el actual jefe del Estado no es tan aficionado a estas piezas como lo era su padre, Juan Carlos I, don Felipe tiene en su haber bastantes modelos que ha ido utilizando de manera recurrente a lo largo de su vida y que, probablemente, asocia a momentos importantes de su trayectoria personal y profesional.

Por ejemplo, en su proclamación le vimos con un modelo de Cartier con correa azul que rinde homenaje al mundo del automovilismo, pero no es el único modelo de la firma francesa que guarda en su joyero. El monarca tiene otro diseño de la firma que ha llevado mucho en su etapa como Príncipe de Asturias, aunque entre sus preferidos está un Omega Seamaster o un modelo de la firma Breitling. Asimismo, don Felipe tiene varios relojes asociados al mundo del mar, como un Audemars Piguet Royal Oak City of Sails, un Panerai Luminor Marina o un Corum Admiral’s Cup. No faltan en su colección piezas asociadas al entorno de la aviación, como el mencionado Breitling Aerospace EVO con caja de titanio, y otro de la misma línea pero con diferente configuración.

Sin embargo, a pesar de tener una importante colección a la que recurrir, de un tiempo a esta parte, el monarca ha encontrado en un modelo mucho más asequible su favorito. Se trata de un reloj de la firma Swatch, que don Felipe ha lucido en numerosas ocasiones, tanto en actos más relajados, como en compromisos de carácter formal, como es el caso de la recepción previa que el rey Carlos III organizó en el Palacio de Buckingham con motivo de su coronación.

El modelo en concreto es un Swatch Sistem Damier SUTB406, cuyo precio apenas supera los 150 euros. Es un modelo práctico y versátil, en tonos oscuros y con un bisel rojiblanco, algo que podría interpretarse como una especie de guiño por parte del monarca a su equipo de fútbol, el Atlético de Madrid, aunque esto es algo que no se ha confirmado. De la misma manera, tampoco se sabe si ha sido el propio Felipe VI el que se ha comprado el reloj o si ha sido un regalo de alguien, quizás de sus hijas, dado que se ha convertido en su favorito.

Esta semana es especialmente importante para la Familia Real, dado que en apenas unos días la Princesa Leonor termina las clases del segundo curso de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales. Un cierre de etapa para la heredera, que en apenas unas semanas dará comienzo a su formación militar en la Academia de Zaragoza, siguiendo los pasos de su padre. Aunque no se ha confirmado, cabe la posibilidad de que los Reyes viajen a Gales para estar con su hija mayor en su ceremonia de graduación.