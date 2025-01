Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya se han convertido en la primera pareja sorpresa del 2025. El pasado 10 de enero, el desfile de la diseñadora flamenca Rocío Peralta en Sevilla fue el escenario de la primera aparición pública de esta pareja de la que, hasta ahora, no se tenía constancia oficial. La mexicana fue la encargada de abrir el desfile, mientras que entre el público se encontraba el príncipe, que estuvo muy pendiente de ella durante toda la velada. Ambos se mostraron cómplices y cariñosos, lo que llamó muchísimo la atención ya que no se tenía constancia de que el hijo del príncipe Víctor Manuel se hubiera separado de su esposa y, mucho menos, que tuviera una nueva ilusión.

Hasta ahora, Manuel Filiberto de Saboya y Clotilde Courau formaban una de las parejas más sólidas del panorama royal. Se casaron en 2003 y tuvieron dos hijas, Victoria y Luisa. Sin embargo, parece que, a tenor de los últimos acontecimientos, la relación entre ambos ha llegado a su fin. Eso sí, sin comunicado oficial de separación o divorcio. Al menos, por ahora.

Todo lo que se sabe es que el pasado verano un portal francés dedicado a la crónica social publicó que la pareja podría haber decidido tomar caminos separados, algo que, tras ver juntos a Filiberto y a Adriana Abascal, queda confirmado.

Adriana Abascal con Filiberto de Saboya. (Foto: Gtres).

Hasta ahora nadie había cuestionado que el matrimonio llevara vidas separadas debido a los compromisos profesionales de cada uno de ello. De hecho, Clotilde Coureau y Filiberto siempre se dejaban ver juntos en citas importantes, como es el caso de los funerales del príncipe Víctor Manuel de Saboya.

La historia de Filiberto y Clotilde

Clotilde Coureau y Manuel Filiberto de Saboya se casaron en el año 2003 en Roma. Su historia de amor no estuvo exenta de polémica, de hecho, la actriz estaba embarazada de seis meses cuando contrajo matrimonio con el príncipe. A esto hay que añadir que la relación no fue bien vista por la familia Saboya por sus orígenes plebeyos. Sin embargo, con el tiempo consiguió ganarse su cariño.

Coureau nunca renunció a su carrera como actriz y compaginó su papel con su trabajo como intérprete. Algo que le resultó más fácil debido a que no tenía responsabilidades institucionales. No obstante, ella misma ha reconocido en alguna ocasión que ser princesa le puso algunas trabas en el mundo del cine. Así lo aseguró en unas declaraciones a la cadena de radio RFM en Francia, en las que recalcó que su matrimonio la perjudicó profesionalmente: «Me encerraron y es normal, porque metemos a la gente en cajas. Es algo que todos sufrimos», dijo la actriz. No obstante, esto no hizo que perdiera la ilusión por seguir trabajando y luchando por su profesión.

Clotilde Coureau posando. (Foto: Gtres).

Filiberto de Saboya, un príncipe polémico

La relación con Adriana Abascal es el último ‘bombazo’ en la vida de Filiberto de Saboya, que ha estado marcada por numerosos episodios cuanto menos llamativos. Uno de los más recientes relacionados con su hija mayor, Victoria, a la que cedió en 2023 sus derechos dinásticos, aunque tras la muerte de su padre se supo que había cambiado de decisión.

Filiberto de Saboya con Clotilde y sus hijas. (Foto: Gtres).

Filiberto de Saboya es nieto del último rey de Italia, Humberto II, e hijo del príncipe Víctor Manuel, cuya vida fue también bastante polémica. Él fue el protagonista de un documental dirigido por Beatrice Borromeo. Además de ser el actual jefe de la casa de Saboya y uno de los pretendientes al desaparecido trono de Italia, Filiberto es una conocida personalidad de la televisión. Ha participado en realities, ha sido cantante y tertuliano y también ha diversificado su actividad en varios ámbitos, como los food trucks y otros temas.