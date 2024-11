Muere a los 17 años de cáncer la fotógrafa que conmovió a Kate Middleton

Cuando el Palacio de Kensington anunció que Kate Middleton había terminado su tratamiento para el cáncer, ella misma dijo que tenía la intención de ir retomando sus compromisos poco a poco, siempre según las recomendaciones de los médicos. A pesar de que todavía no ha vuelto a la agenda de manera total, sí que ha participado en algunas citas puntuales, así como en varias reuniones, algunas de las cuales se han publicado en la Circular de la Corte y de otras hay testimonio gráfico.

Uno de los encuentros que la princesa de Gales tuvo poco después de terminar el tratamiento fue con la fotógrafa Liz Hatton. Guillermo y Kate se reunieron con ella y su familia en el Castillo de Windsor y el departamento de comunicación de la pareja publicó algunas imágenes en las redes sociales, entre ellas, una de la princesa abrazando a la joven.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Liz Hatton, de 17 años, padecía cáncer, y ahora su madre ha confirmado la peor de las noticias: su fallecimiento. Ha sido a través de las redes donde la madre de la joven ha anunciado que Liz ha muerto: «Nuestra increíble hija Liz murió en las primeras horas de esta mañana. Estuvo luchando hasta el final, incluso ayer me decía que era mejor buscar enfermeras para que pudiera hacer más cosas. Se ha ido en un resplandor de gloria y casi todas las personas que le importaban la vieron por última vez en su exposición la semana pasada», ha escrito la madre de la joven que, a pesar de que ha alabado su habilidad como fotógrafa y su bondad, también ha dicho que ha dejado un enorme vacío en su familia.

A Liz Hatton le diagnosticaron un tumor bastante agresivo a principios de 2024. En aquel momento le dieron entre seis meses y tres años de esperanza de vida. Un diagnóstico que, en lugar de hundir a la joven, le sirvió para luchar con más fuerza por sus objetivos, entre los que se encontraba poder publicar sus fotografías en las revistas.

Our incredible daughter Liz died in the early hours of this morning. She remained determined to the last. Even yesterday she was still making plans. We are so very proud of the kindness, empathy and courage she has shown in the last year. She was not only a phenomenal… pic.twitter.com/HbmyJYp0XD

