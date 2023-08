A pesar de que no tiene ningún título, ni está en la línea de sucesión al trono del Principado de Mónaco, Camille Gottlieb se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entorno del príncipe Alberto. Tanto es así que la hija menor de Estefanía de Mónaco participa en actos junto a su tío y la princesa Charlene a los que no asisten otros miembros de la familia, lo que deja claro la buena relación que mantiene con ellos.

Camille Gottlieb en el Baile de la Cruz Roja / Gtres

La joven acaba de cumplir 25 años y es una de las personalidades más discretas del mundo de la realeza. De hecho, aunque es activa en las redes sociales, no suele dar muchos detalles sobre su vida privada, lo que hace que haya una especie de halo misterioso en torno a ella. Hace no mucho, en unas declaraciones a la revista francesa Gala, Camille Gottlieb desveló que su corazón está ocupado, pero no quiso dar más detalles sobre su nueva ilusión, porque prefiere vivir su historia de amor alejada de los focos.

Camille Gottlieb en la playa con su novio. / Redes sociales

Sin embargo, la sobrina de Alberto de Mónaco ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al publicar la primera imagen con su nuevo amor. Eso sí, se trata de una instantánea en la que no se ve el rostro del joven, por lo que su identidad sigue siendo un misterio. En la fotografía se puede ver a Camille y a su pareja disfrutando de un día de sol y playa -en un destino del que no ha dado detalles, aunque se sabe que ha estado recientemente en Portugal-. Tumbados sobre la arena y con el mar de fondo, ambos se dan la mano. La hija menor de Estefanía de Mónaco lleva un bikini verde y su novio aparece bronceado, con un traje de baño estampado y con varios tatuajes, pero que no permiten saber de quién se trata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilloush (@camillerosegottlieb)

Una ‘royal’ discreta

De las sobrinas del príncipe Alberto, Camille es, probablemente, una de las más discretas y de las que mejor se lleva con el soberano. Dicen de la joven que es la que más se parece físicamente a su abuela, Grace Kelly, aunque ella misma ha asegurado en algunas entrevistas que considera que guarda un mayor parecido con su madre, la princesa Estefanía de Mónaco, a la que está muy unida. «Yo nunca llegué a conocerla, así que en realidad no puedo decir cuánto podría parecerme a ella. Por lo que sé, mi abuela era una mujer con mucha clase, pero mucho más reservada y discreta que yo, que suelo expresar mis emociones de manera directa», dijo en una reciente entrevista. De hecho, la joven comparte muchos intereses con su madre, incluso colabora activamente en algunas de las iniciativas encabezadas por Estefanía de Mónaco, como es el caso del trabajo en la organización Fight Aids.