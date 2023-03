La Familia Real Británica reaparecía al completo este lunes en la Abadía de Westminster para celebrar una de las fechas más especiales del año, el Día de la Commonwealth. Una jornada con un significado aún más importante en esta ocasión por varios motivos. Por un lado, era la primera vez que Carlos III presidía el acto como jefe del Estado, desde la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre, también la primera vez que Catalina Middleton y el príncipe Guillermo acudían como príncipes de Gales, así como Eduardo y Sophie como duques de Edimburgo. Sin duda, una ocasión perfecta para mostrar unidad y proyección de futuro en la nueva ‘Firma’ del rey Carlos.

Más allá del servicio religioso en Westminster, por la tarde tuvo lugar una recepción posterior en el Palacio de Buckingham con autoridades de la Commonwealth, a la que asistieron los miembros de la Familia Real, al menos casi todos. La princesa de Gales fue la gran ausente en esta cita, algo que ha llamado poderosamente la atención en las redes, ya que no se ha hecho público el motivo de la ausencia de la esposa del príncipe de Gales.

A la recepción acudieron el Rey, la Reina Consorte, el príncipe Guillermo, la princesa Ana, los duques de Edimburgo, pero ni rastro de Catalina Middleton. Ante la sorpresa que generó la ausencia de la princesa de Gales, una de las periodistas del Daily Mail, especialista en Casa Real, Rebecca English, ha escrito en su cuenta en Twitter que la nuera del rey Carlos nunca tenía previsto acudir a la recepción. Según la experta, el motivo podría haber sido quedarse con sus hijos. Sin embargo, esto ha generado múltiples comentarios.

No hay que olvidar que los hijos de los príncipes de Gales tienen edad suficiente para quedar al cuidado de su niñera, la española María Teresa Turrión, y que sus padres puedan cumplir con sus compromisos. A esto hay que sumar que la de este lunes no era una recepción cualquiera, sino un acto de mayor trascendencia, al tratarse del primer Día de la Commonwealth de Carlos III como jefe de Estado. Por este motivo, algunos usuarios de las redes han criticado la ausencia de Catalina Middleton que, en ocasiones anteriores ya ha sido objeto de comentarios precisamente por querer pasar más tiempo con sus hijos. Es más, algunas fuentes comentaron en la primera etapa de la Princesa como duquesa de Cambridge que la Reina Isabel no estaba muy contenta con algunas actitudes de Middleton a este respecto.

Por el momento, desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado sobre este tema, aunque algunas fuentes han apuntado a que sería posible que la ausencia de Middleton se debiera a que alguno de sus hijos se encontrara enfermo, o quizás a una indisposición puntual de la propia Princesa. De hecho, los rumores de un nuevo embarazo se han disparado a raíz de esta repentina marcha.