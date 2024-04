Los príncipes Haakon y Mette Marit de Noruega están a punto de cumplir 23 años de casados y, a pesar de ser una de las parejas más sólidas de la esfera royal, el matrimonio también tiene algunos problemas. Aunque no es habitual que los royals revelen sus crisis de pareja, en este caso, los príncipes se han sincerado sobre aspectos poco conocidos de su vida personal, en una nueva serie que recoge declaraciones exclusivas de ambos. Una oportunidad única para conocer de primera mano a la pareja, y las dificultades que ha tenido que afrontar a lo largo de los años.

En esta serie, tanto la princesa Mette Marit de Noruega, como su marido, el príncipe Haakon, hablan de cuestiones privadas de su vida. La pareja reconoce que, aunque llevan más de dos décadas casados, no ha sido un camino fácil. A pesar de todo, consideran que forman un buen equipo y que se compenetran a la perfección: «Creo que cuando funciona, somos muy buen equipo», ha dicho el hijo de los reyes Harald y Sonia de Noruega. Unas palabras con las que está plenamente de acuerdo su esposa, aunque Mette Marit matiza que, pese a esto, su relación no está exenta de conflictos: «De vez en cuando, las cosas pueden ponerse un poco tensas», ha declarado la princesa.

Mette Marit de Noruega, en una imagen reciente. / Gtres

Para Mette Marit, algo fundamental en su relación es la confianza y la sensación de seguridad que le aporta el llevar tanto tiempo juntos: «Conozco muy bien a Haakon, sé lo que le molesta y lo que le va bien. Tenemos una gran sensación de seguridad, por el hecho de haber trabajado juntos durante más de 20 años», ha sentenciado la princesa.

Una pareja sólida

El heredero y su esposa llevan casados desde agosto de 2001, casi 23 años juntos, en los que han tenido que afrontar muchas cosas, entre ellas, la delicada situación de salud de la princesa, que sufre una fibrosis pulmonar crónica que condiciona su actividad y su agenda.

Los príncipes Haakon y Mette Marit, juntos en un acto. / Gtres

La nuera del rey Harald de Noruega está muy comprometida con su papel, pero debido a su estado de salud, en más de una ocasión ha tenido que cancelar su asistencia a actos oficiales, o ha tenido que limitar su agenda. No obstante, ella intenta mantener una actitud positiva ante la enfermedad, algo de lo que ha hablado en más de una ocasión el propio príncipe Haakon, que se muestra muy orgulloso de su esposa.

Aunque ahora forman una pareja muy sólida, los comienzos de su relación no fueron especialmente sencillos. Se conocieron durante un festival de música y, al principio, lograron que su romance pasara inadvertido. De esto, precisamente, habló en heredero en sus memorias: «Algunos amigos sabían que Mette y yo nos conocíamos, pero no muchos. Después de todo, ella tenía un hijo pequeño, por lo que no era del todo obvio que los dos nos convertiríamos en pareja».

De hecho, pocos tenían confianza de que su relación prosperara, tanto que, cuando el príncipe Haakon se instaló en EEUU, para muchos supuso la confirmación de que el romance se había terminado. Sin embargo, a su regreso a Noruega, se reveló el nombre de su novia y ya nada pudo parar la historia.

Un año después y, tras numerosas críticas en medios de comunicación, la Casa Real confirmó el compromiso. Fue una etapa muy delicada para ambos, que Mette Marit de Noruega no quiere ni recordar. Por fortuna, todo ha quedado atrás.