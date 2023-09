Mette Marit de Noruega deja solo a Haakon por un empeoramiento de su salud

La ciudad de Estocolmo se ha vestido de gala este pasado fin de semana para celebrar los 50 años de reinado de Carlos Gustavo. Una importante cita a la que no han faltado algunos de los royals más destacados de Europa, pero que ha estado marcada también por algunas ausencias llamativas. Por ejemplo, los Reyes de España no estuvieron presentes, como tampoco la Reina Sofía, mientras que varios de los royals nórdicos no dudaron en acompañar al soberano sueco en esta importante celebración.

Varios de los asistentes al jubileo de Carlos Gustavo de Suecia / Gtres

Además de miembros de su familia, como la princesa Victoria, su marido y sus hijos, también acudieron a los festejos la princesa Magdalena con sus hijos, o el príncipe Carlos Felipe con su esposa y los suyos. La ocasión era perfecta para celebrar la vida de Carlos Gustavo que, por el momento y, a pesar de que Victoria tiene cada vez más protagonismo, no tiene intención de abdicar y darle paso.

Entre los royals europeos no faltaron la reina Margarita -cada vez más recuperada de su intervención de espalda-, la reina Ana María de Grecia o los príncipes de Dinamarca, Federico y Mary, que mantienen una estupenda relación con los suecos. De la misma manera, pudimos ver a Harald y Sonia de Noruega, en compañía de su hijo el príncipe Haakon. Sin embargo, ni rastro de la princesa Mette Marit.

Varios de los asistentes al jubileo de Carlos Gustavo de Suecia. / Gtres

La Casa Real confirmó que la nuera del rey Harald no pudo viajar a Estocolmo para asistir a los actos del Jubileo de Oro del rey Carlos Gustavo debido a su estado de salud y que permanecerá retirada de la actividad oficial durante al menos dos semanas. Según fuentes oficiales, la esposa del príncipe Haakon va a estar apartada de la vida institucional quince días, pero este período podrá ampliarse si los facultativos lo consideran necesario. Un estado que ha impedido a la princesa viajar a Estocolmo para acompañar a su marido y a sus suegros en la celebración del Jubileo de Oro del rey Carlos Gustavo. Sin duda, un contratiempo para ella, que mantiene una relación muy especial con la princesa Victoria.

No ha sido este el único compromiso que se ha perdido la nuera de los reyes de Noruega, que tampoco podrá estar a finales de este mes en el condado de Vestland, donde los príncipes tenían prevista una visita. En principio, si no hay cambios, será el príncipe Haakon el que acuda solo a este viaje.

No es la primera vez que Mette Marit de Noruega se ve obligada a alterar su agenda o a cancelar compromisos debido a su estado de salud, consecuencia de la fibrosis pulmonar que se le diagnosticó hace años. A pesar de esto, la princesa intenta mantenerse activa y cumplir con todos los compromisos que le resulta posible, es más, el propio Haakon ha declarado en una reciente entrevista estar muy orgulloso de todos los esfuerzos que hace su esposa.