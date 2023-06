Accidentado comienzo del viaje oficial de los reyes Harald y Sonia de Noruega a Dianamarca. El monarca y su esposa han llegado a Copenhague este jueves por la mañana por invitación de la reina Margarita, pero su estancia en el país vecino no ha arrancado de la manera que habría cabido esperar.

Y es que el rey Harald de Noruega, a sus 86 años, arrastra desde hace tiempo algunos problemas de movilidad, por lo que necesita el apoyo de unas muletas. Justo al desembarcar frente a la reina Margarita, el monarca se ha tropezado y casi acaba de bruces en el suelo. A pesar de las dos muletas, los escalones del embarcadero le han jugado una mala pasada y ha tenido que apoyar las manos en el suelo para evitar una caída más fuerte. Por suerte, el personal de seguridad del soberano ha actuado rápidamente y le ha ayudado a levantarse.

Un traspiés que, no obstante, no ha tenido consecuencias y que además no ha minado el buen humor del rey noruego, que se ha levantado y ha saludado cariñosamente a la reina Margarita, con la que se ha fundido en un abrazo y ha comentado entre risas lo ocurrido. Tal como han confirmado fuentes oficiales, esta caída no ha tenido consecuencias para el monarca, más allá de la incomodidad del momento. De hecho, el rey Harald no es el único que ha tenido problemas de salud en los últimos tiempos, sino que la propia Margarita se tuvo que someter a una intervención de la espalda hace poco, que la obligó a ceder responsabilidades a su hijo mayor.

No obstante, lo cierto es que el traspiés ha generado cierta alarma, por el estado de salud del padre del príncipe Haakon de Noruega, cuya salud se ha visto comprometida en las últimas semanas, es más su hospitalización reciente había hecho pensar en la idoneidad de este viaje. El heredero ha sido el responsable de asumir la regencia y ocuparse de una parte importante de los compromisos oficiales en el período que su padre ha estado de baja.

Esta visita de los reyes Harald y Sonia de Noruega a Dinamarca tiene por objetivo remarcar los lazos históricos y la estrecha relación de vecindad entre Noruega y Dinamarca y entre las dos casas reales. Además de confirmar y fortalecer la buena relación entre Noruega y Dinamarca, la visita contribuirá a una mayor cooperación empresarial con un enfoque en el desarrollo industrial verde y el fortalecimiento de la cooperación energética. El transporte marítimo ecológico sostenible y la tecnología de salud y defensa también están en la agenda, además de la promoción de la literatura noruega.

Está previsto que esta noche, el rey Harald y su esposa, la reina Sonia de Noruega, participen en una cena oficial en la que también estarán presentes los príncipes Federico y Mary de Dinamarca. El viaje concluye este viernes, cuando los Reyes visitarán Aarhus, donde el heredero y su esposa ejercerán de anfitriones.