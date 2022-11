La Casa Real de Dinamarca no pasa por su mejor momento. Desde que la Reina Margarita anunciara su decisión de retirar los títulos a los hijos del príncipe Joaquín, las tensiones en la Familia Real han sido una constante, a pesar de que la monarca ha intentado mantener una actitud conciliadora. Sin embargo, esta decisión ha sacado de nuevo a la luz las rencillas del pasado entre la esposa del príncipe Federico y el príncipe Joaquín. Una situación que ha sido una constante en la Familia Real desde hace tiempo, pero que ahora ha vuelto a la actualidad a raíz de la decisión de la monarca.

Precisamente sobre esto, los periodistas han preguntado a la Princesa, que se encuentra junto a su esposo de viaje oficial en Vietnam. La australiana se ha mostrado muy molesta cuando un reportero le ha preguntado sobre la situación familiar y, más concretamente, sobre el punto en que se encuentra la relación entre ambas cuñadas. Sin perder la sonrisa, la Princesa ha dicho que no tenía nada más que decir: “No tengo nada más que añadir a lo que ya he dicho”, ha contestado al periodista, al que, además, ha matizado: “Espero que no haya viajado todo el camino hasta aquí para preguntar esta cuestión. ¿Tiene más preguntas?”, ha sentenciado, visiblemente molesta por la pregunta.

Otro de los periodistas que se encontraba cubriendo el acto ha aprovechado la ocasión para preguntarle directamente por su cuñada: “La princesa Marie me ha dicho que su relación es complicada”. Unas palabras que, sin duda, han molestado a la nuera de la Reina Margarita que, sin perder la educación, ha dicho que no tenía nada más que añadir.

Ya cuando la soberana anunció su decisión, Mary de Dinamarca fue una de las primeras en pronunciarse al respecto y dijo que entendía que podía ser una decisión difícil y que podía resultar doloroso, pero que eso no significaba que no fuera una decisión correcta. Es más, dejo claro que, llegado el momento, era algo que también harían con sus propios hijos.

