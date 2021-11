Apoteósico regreso de Meghan Markle a la alfombra roja. Apenas un día después de la entrevista que ha concedido en el marco de la cumbre Deal Book organizada por el diario New York Times, la duquesa de Sussex ha participado junto al príncipe Harry en una gala en la Gran Manzana. Se ha tratado del evento Salute to Freedom, organizado en el Intrepid Museum de la ciudad de los rascacielos.

Una cita de especial importancia para el hijo menor de Carlos de Inglaterra ya que, en cierta medida, ha tenido la oportunidad de reencontrarse con parte de su pasado militar, que tanto añora. El Duque ha sido el encargado de entregar las medallas en honor a los miembros del ejército de este encuentro anual que reconoce “el liderazgo extraordinario y honra a los hombres y mujeres valientes que sirven en defensa de nuestra nación”, rezan los principios que figuran en la página web del evento.

Si en su reaparición televisiva Meghan Markle lo apostó todo al negro con un look aparentemente sobrio pero lleno de detalles, esta vez se ha decantado por el rojo, el mismo color que utilizó en el último acto militar al que acudió Harry antes de su salida de ‘La Firma’.

La Duquesa ha lucido un llamativo diseño de Carolina Herrera con impresionante escote, abertura delantera y falda con volumen y cola. Como calzado, unos salones de Giuseppe Zanotti, una de las firmas predilectas de las royals, especialmente de Máxima de Holanda. En cuanto a las joyas, discretas, pero no menos valiosas. Meghan ha apostado por unos pendientes de diamantes de Maison Birks, y un brazalete de Cartier, modelo Love. La esposa del príncipe Harry ha llevado su larga melena recogida en un moño alto y pulido.

La anécdota de la noche

Meghan y Harry se han mostrado muy sonrientes durante toda la velada y en uno de los momentos, un periodista le ha preguntado si estaba orgullosa de su marido, a lo que ella ha respondido: “siempre estoy orgullosa de él”.

Reporter: “Meghan are you proud of your husband.”

Meghan : “I’m always proud of him” 🥺🥺😭😭 #HarryandMeghan pic.twitter.com/eRw7qyIGCI

— Dani (@ArchLiliHazMeg) November 10, 2021