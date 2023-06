Meghan Markle no será imagen de la firma Dior. Después de que en los últimos días se hayan sucedido las especulaciones que apuntaban que la duquesa de Sussex podría convertirse en embajadora de la casa francesa, parece que finalmente, la nuera de Carlos de Inglaterra no representará a la marca, de la que son representantes otros rostros conocidos del panorama internacional como Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Natalie Portman o Anya Taylor-Joy .

Este mismo martes, 19 de junio, la víspera del cumpleaños del príncipe Guillermo de Gales, un portavoz de la casa Dior en París ha confirmado al portal WWD que los rumores no tienen base y que no se han producido ningún tipo de reuniones con Meghan Markle de manera reciente. Esto significa que, al menos de momento, la esposa del príncipe Enrique no será imagen de la prestigiosa firma, a pesar de que en los últimos tiempos ha lucido varios diseños de la casa.

Según varias fuentes en los últimos días, la agencia de talentos que en la actualidad representa a la duquesa de Sussex estaba buscando llegar a un acuerdo con alguna firma de moda importante para relanzar la imagen de Meghan Markle y, al parecer, Dior estaba entre las favoritas. Una interesante maniobra por parte de los representantes de la nuera de Carlos de Inglaterra, en un momento crítico para los duques de Sussex, no solo por las tensiones con el resto de miembros de la Familia Real, sino también por su propia situación profesional. Hay que tener muy presente que tanto Netflix como Spotify están muy decepcionados con los contenidos de los duques de Sussex e incluso se ha acusado a Meghan Markle de falsear algunas de las entrevistas de su podcast. Ambas compañías han criticado duramente a la pareja, por lo que han perdido una de sus principales fuentes de financiación.

Meghan Markle ha vestido de Dior en ocasiones puntuales y también lo ha hecho el príncipe Enrique de manera reciente, lo que avivó los rumores de un posible acuerdo de la pareja con la firma. Sin duda, habría sido un paso importante para los duques de Sussex en un momento delicado, pero parece que, por ahora, no será Dior la firma de la que se conviertan en imagen.

Al margen de los rumores sobre Meghan Markle, lo cierto es que en los últimos días, la casa francesa ha incorporado nuevos rostros a su elenco de embajadores, entre los que se encuentran los actores tailandeses Nattawin Wattanagitiphat y Phakphum Romsaithong, que serán los nuevos representantes masculinos en dicho país. Asimismo, en su reciente campaña para Lady 95.22, Dior reunió a un elenco multigeneracional de mujeres destacadas de los ámbitos de la moda, el cine, la literatura, los deportes, la música y el arte, incluida la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, cuyo ensayo y charla TED sobre el feminismo inspiró las camisetas del desfile debut de Maria Grazia Chiuri para Dior en 2016 .