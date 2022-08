Harry y Meghan: De la alegría al pánico en apenas un día

Los duques de Sussex están de enhorabuena, al menos por una parte-. Después de unos meses complicados marcados por la vuelta puntual al Reino Unido para los actos con motivo del Jubileo de la Reina Isabel, ahora la pareja ha recibido una importante noticia. El príncipe Harry y Meghan Markle serán homenajeados junto con su Fundación Archewell por su trabajo en defensa de los refugiados afganos.

El matrimonio no recibirá el premio en persona, pero ha agradecido este reconocimiento. Será el Director Ejecutivo de la Fundación Archewell, James Holt, el que recogerá el Premio a la Organización Asociada en su nombre en un evento la próxima semana en Nueva York.

El pasado mes, los duques de Sussex visitaron Nueva York, donde el príncipe Harry ofreció un discurso en la sede de la ONU. Una alocución en la que el duque de Sussex criticó duramente algunas cuestiones, como la ley del aborto. En este viaje, además, Harry y Meghan aprovecharon para cenar en un conocido restaurante de la Gran Manzana.

Además del duque y la duquesa de Sussex, el senador estadounidense Richard Blumenthal también recibirá el Premio al Servicio Haji Abdul Rauf, por defender a los refugiados y solicitantes de asilo afganos. Tal como ha trascendido, en el evento se servirá comida tradicional afgana, así como música y actuaciones tradicionales. No faltará, como era de esperar, la posibilidad de hacer donaciones.

James Holt, director ejecutivo de la Fundación Archewell, ha dicho sobre este reconocimiento: “Es un honor ser reconocido por Human First Coalition, cuyo trabajo constante en Afganistán ha desempeñado un papel fundamental en la entrega de la ayuda que tanto se necesita y resultó en la evacuación y el reasentamiento exitosos de miles de personas en todo el mundo. Compartimos el compromiso de apoyar a las familias y los veteranos y estamos agradecidos por su asociación”. No hay que olvidar, además, el especial vínculo del duque de Sussex con Afganistán, dado que fue precisamente allí donde pasó una parte de su carrera militar.

Por su parte, Said Rauf, presidente de Human First Coalition, ha declarado: “Tanto el senador Blumenthal como la Fundación Archewell fueron fundamentales para ayudarnos mientras organizábamos esfuerzos para ayudar a los afganos que quedaron atrás cuando los talibanes tomaron Kabul. No podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo”, ha comentado.

Un inesperado susto

A pesar de la buena noticia que supone este reconocimiento para la Fundación Archewell, los Duques han vivido unas últimas horas complicadas después de que se haya informado de la presencia de un puma en las inmediaciones de su residencia de Montecito.

El felino ha sido visto a pocos kilómetros de la casa de la pareja, por lo que las autoridades pidieron que cerraran todas las entradas para evitar disgustos. No es la primera vez que la tranquilidad de Harry y Meghan se ve amenazada por un animal de estas características, bastante habituales en la zona.