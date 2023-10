La llamativa ‘coronación’ de Máxima de Holanda en Kenia: look flúor, tocado y pendientes de Mango

Máxima de Holanda vuelve a sorprendernos -una vez más-. Hace unos días, el rey Guillermo tiraba de humor en una visita al Jardín Botánico de Kirstenbosch en Ciudad del Cabo, donde comentó con los reporteros que podían tirar de herramientas de retoque para poder ‘colocar’ a su esposa en las imágenes a pesar de su ausencia, ya que la reina Máxima tenía otros compromisos de agenda. Y es que, en la última semana, la pareja ha tenido que dividir su agenda en el continente africano para poder abarcar más compromisos. Un viaje que no ha estado exento de controversia, sobre todo, en Sudáfrica, donde los Reyes vivieron un momento de tensión cuando fueron increpados por un grupo de manifestantes por las prácticas colonialistas de los antepasados de Guillermo de Holanda.

Máxima y Guillermo de Holanda en Sudáfrica./ Gtres

Este lunes, la Reina ha continuado con su visita por Kenia, país al que ha viajado como enviada especial de la ONU. Un viaje cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de los servicios financieros en el país para las personas con menos recursos y acceso ya que la Reina trabaja de manera intensa en la inclusión financiera.

Vestida con un llamativo y veraniego look en color amarillo compuesto por blusón y pantalón tobillero de Max Mara -que lleva en su armario desde hace varios años-, la esposa del rey Guillermo ha derrochado simpatía y naturalidad. Un outfit que ya ha llevado en más ocasiones y que, esta vez, ha completado con un cinturón de piel y unas bailarinas, muy cómodas para poder moverse sin tener que pensar en el suelo que pisa o en cambiarse de calzado. Asimismo, ha llevado el cabello suelto, ligeramente despeinado, unos pendientes de Mango muy llamativos que imitan la forma de las margaritas y un bolso tipo bandolera de Marina Raphael.

Máxima de Holanda en Kenia. / Gtres

Pero, más allá del look, lo que más ha llamado la atención ha sido uno de los momentos que ha protagonizado la Reina. En esta jornada, la primera de su visita a Kenia, Máxima ha visitado la ciudad de Kisumu, muy cerca del lago Victoria. Allí ha recibido una ligisa, una corona tradicional que se da mujeres importantes de la sociedad y que representa cierto estatus. Suelen llevarla las mujeres de los líderes, las personas con mayor riqueza o las de más edad. Así lo ha confirmado el periodista Rick Evers, uno de los reporteros que más de cerca sigue los pasos de la Familia Real de Holanda y autor de una biografía sobre la reina Máxima que salió a la venta por el 50 cumpleaños de la consorte.

Koningin Máxima is vandaag gekroond in Kisumu, Kenia. Ze kreeg een zogenoemde ligisa: een traditionele kroon voor belangrijke vrouwen in de maatschappij die staat voor waarde en status. Vaak gedragen door vrouwen van leiders, dorpsoudsten en rijken. pic.twitter.com/Ae0KZbevOR

— Rick Evers (@RickEversRoyal) October 23, 2023