Nueva polémica para los reyes de Holanda. Después de cerrar el 2020 en el punto mira por algunas de sus acciones a lo largo de la crisis sanitaria, Máxima y Guillermo parecen no haber empezado el 2021 con muy buen pie. Al menos en lo que respecta a sus hijas, en concreto a la mayor de ellas, la princesa Amalia.

A sus 17 años, la primogénita de los Reyes se ha convertido en protagonista de una polémica por su físico, pero no es la primera vez que esto ocurre. Un programa de la televisión holandesa ha intentado ridiculizar a la joven por su peso. Ha sido en un episodio del espacio ‘Die TV-Kantine’. Se trata de un programa que se dedica al humor en el que el humorista Najib Amhali suele hacer varios sketches. En esta ocasión se ha puesto una peluca rubia y un vestido azul muy similar al que llevó Amalia en uno de los últimos posados con su familia y ha intentado imitarla.

#TVKantine We moeten het eens over vetschamen hebben. Het is toch schandalig dat notabene Najib Amhali onze geliefde prinses Amalia neerzet als een zwaar obese en ook nog eens hoogzwangere Linda de Mol. Bah. Alles voor de kijkcijfers. pic.twitter.com/Pi1LKNzaEn — Arthur van Amerongen (@DonArturito) January 15, 2021

Las reacciones no se han hecho esperar. Han sido muchos los que han criticado al programa por intentar reírse de una menor de edad por su aspecto físico: «es indignante que, Najib Amhali retrate a nuestra amada princesa Amalia como si fuera Linda de Mol -una conocida modelo holandesa- muy obesa y también muy embarazada. Bah. Todo por las audiencias», escribió en Twitter Arthur van Amerongen, conocido columnista del periódico ‘De Volkskrant’. Pero él no ha sido el único que ha salido en defensa de la Princesa. La periodista Sylvia Schaffrath también se ha pronunciado al respecto: “Amalia no solo tiene 17 años, es la futura reina de Holanda. Ella no lo pidió, este es su destino. Amalia no es una adolescente holandesa común y corriente. Porque a menudo es objeto de comentarios pésimos y burlas. Que ella es de ‘talla grande’. Gorda, fea, engreída…sea honesto: ¿qué le parecería que alguien le hiciera esto a su hijo?», resalta la periodista.

Look ha podido hablar con uno de los mayores expertos en la Familia Real Holandesa, Rick Evers, autor de un libro reciente sobre la vida de la reina Máxima. El periodista lleva más de diez años siguiendo los pasos de los Orange y ha logrado establecer una buena relación con ellos. “Este programa lleva haciendo parodias de las personajes conocidos en Holanda más de diez años, pero es la primera vez que imitan a una menor”, explica el experto. “Por este motivo, muchos consideran que es algo inapropiado”.

“La realidad es que están parodiando cómo Máxima actúa con su hija mayor, Amalia”, recalca. “En varias entrevistas hemos visto a Máxima llamando la atención a su hija por lo que ha dicho, así que, en realidad, es a Máxima a quien están parodiando”, matiza el especialista.

La elección del cómico no ha sido algo casual. “Han recurrido a él porque su apellido “Amhali”, suena como Amalia. Habitualmente se esfuerzan mucho por encontrar parecidos, pero esta vez es extraño ver a un hombre marroquí de casi cincuenta años ponerse en la piel de la Princesa”.

A pesar de las críticas que haya podido generar la parodia y de que pueda considerarse algo de mal gusto, lo cierto es que no es extraño que se produzcan este tipo de bromas en Holanda. “Aquí existe una gran tradición en lo que respecta a parodiar a personajes públicos. Hace años, una broma sobre el primer ministro y la reina Beatriz tuvo un gran éxito”.

“Hay un programa llamado “Lucky TV” en el que suelen incluir bromas sobre los Reyes. En este caso utilizan vídeos reales, pero los editan para crear historias diferentes y parodian el acento del Rey y la mala pronunciación de Máxima. En realidad es un éxito entre el público aunque imagino que a ellos no les gustará”, afirma Evers.

Pese a que se ha criticado mucho al programa por parodiar a la Princesa, lo cierto es que es poco probable que desde la Casa Real se tomen medidas al respecto. “No creo que respondan, esto es algo divertido y ha habido cosas peores en los medios sobre Amalia a las que no han respondido”, sostiene el experto.

Se ha hablado mucho de las críticas a la Princesa por su talla. Hace unos años, la prensa holandesa reflejó varios comentarios negativos sobre la joven en la red y una publicación argentina llegó a calificarla como ‘plus size’. “Hay gente que se atreve a decir que Amalia no está delgada”, asegura el experto.

Aunque esta parodia en concreto pretendía ridiculizar en concreto a la Reina, lo cierto es que en el pasado tanto Amalia sí que han aparecido en algunos otros sketches. Sin duda una realidad habitual en Holanda a la que ya están más que acostumbrados.