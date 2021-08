Desde mediados del pasado mes de julio, la actividad de la familia real holandesa finalizó de manera oficial salvo contadas excepciones. El día 17, los Reyes y sus hijas participaron en el tradicional posado de verano en el Palacio de Huis Ten Bosch y apenas unos días después, el monarca asistió a un acto con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos. Aunque no ha habido confirmación oficial, es vox populi que Máxima y Guillermo suelen disfrutan del verano en su residencia en Grecia. Unas vacaciones que combinan habitualmente con algunos días de descanso en Argentina.

Si hay algo que la familia real valora de manera especial es su privacidad en estos días alejados de los focos y por este motivo espera que no trasciendan imágenes de sus vacaciones. Sin embargo, resulta muchas veces controlar lo que se publica en las redes sociales, ya que no es ningún secreto que las vacaciones de los miembros de las diferentes casas reales siempre generan un gran interés. Si el pasado año sus días de relax en Grecia fueron objeto de polémica porque en algún momento no respetaron las restricciones y las medidas de seguridad recomendadas dada la emergencia sanitaria, así como por estrenar un nuevo yate de más de dos millones en plena crisis económica, este año, la polémica les salpica por otra cuestión.

Tal como ha trascendido, la Casa Real ha llamado la atención a un periodista por distribuir unas imágenes de los Reyes durante sus vacaciones. Se trata de Menno Swart, redactor jefe del portal 112vandaag. El periodista suele tener acceso habitual a bastante información de primera mano sobre Máxima y Guillermo y ha querido compartir con sus seguidores los detalles de una petición que ha recibido por parte del RVD, el Gobierno de Holanda: “le solicitamos enfáticamente respetar la privacidad de los miembros de la Casa Real y retirar las imágenes de su canal de TYwitter, así como no publicar fotografías en situaciones privadas de ninguna otra manera”, reza el texto.

Las imágenes en cuestión a las que hace referencia son una serie de instantáneas en las que se ve al rey Guillermo sin camiseta y con gafas de sol al timón de su lancha y a Máxima vestida con una túnica bajo la cual se intuye un bikini.

Ningún medio holandés ha publicado las fotografías, ya que según la legislación vigente, suponen una violación de las normas de privacidad. No así en Argentina, tierra natal de Máxima, donde no han tenido problema en publicar el reportaje.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo llaman la atención sobre algunas imágenes que supongan una intromisión en la vida privada de la familia real. Ya ocurrió hace algunos años, durante la visita de Máxima y Guillermo con sus hijas a la Feria de Sevilla, para recordar los inicios de su historia de amor. En esa visita, se viralizó un vídeo en el que la Reina bailaba sevillanas en una de las casetas y desde el Gobierno no dudaron en solicitar que no se le diera difusión por suponer una intromisión en la privacidad de la Reina.