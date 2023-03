Matilde de Bélgica en su peor momento: dos pérdidas y un ‘asesinato’

Matilde de Bélgica, de 50 años, suma un nuevo drama a su vida personal. La reina ha sufrido una importante pérdida que se suma a otras muchas tragedias de su pasado que vamos a repasar a continuación. El pasado miércoles, 29 de marzo, Myria Ullens, de 72 años, era asesinada a tiros en las puertas de su casa en Lasne. Sin duda, un suceso que ha conmocionado al pueblo belga por lo escabroso de la situación y al tratarse de una conocida persona del país, conectada con la Familia Real.

Tras este horrible crimen se encuentra Nicolás, su hijastro, tal y como ha avanzado el medio holandés Het Laatste Nieuws. Este hecho se produjo en torno a las diez de la mañana, sin embargo, cuando llegaron los servicios de emergencia para socorrer Ullens, no pudieron hacer nada, ya que había fallecido. El hombre fue detenido inmediatamente e interrogado y el proceso judicial contra él sigue.

In one week’s time Mathilde has lost Bernard de Launoit (CEO of Queen Elisabeth Music Chapel and arts benefactor, close acquaintance of M’s family), her uncle Raoul d’Udekem and her friend Mimi Ullens. pic.twitter.com/3Pykt7qSfE

— Queen Mathilde Blog (@BlogMathilde) March 29, 2023