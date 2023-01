La inesperada entrevista de Matilde de Bélgica que podría haber copiado la Reina Letizia

La Casa Real de Bélgica está de celebración. Ha sido este mismo viernes, 20 de enero, cuando la Reina Matilde ha cumplido nada más y nada menos que 50 años, alcanzando así en lo que a edad se refiere a Doña Letizia, que soplaba las mismas velas durante el pasado mes de septiembre. Sin embargo, la consorte belga no ha querido desaprovechar esta jornada tan especial y ha llevado a cabo una sesión de fotos para el recuerdo con el palacio de Laeken y su Jardín de Invierno como escenarios perfectos, dando lugar a una de las instantáneas que será empleada en la edición especial de sellos propia de la celebración.

Pero, lejos de quedar ahí los festejos en torno a la esposa de Felipe de Bélgica, el país pondrá el broche de oro con la emisión de un programa especial que tendrá a la consorte como protagonista, sobre todo teniendo en cuenta que será la primera vez que otorgue una entrevista pública para acercarse así más a la población, algo que ha conseguido con creces desde que se dio el «sí, quiero» con el soberano el 4 de diciembre de 1999. Con el objetivo de que todo salga a la perfección, la madre de Isabel de Brabante ha recibido en palacio a la conocida periodista Eva Peeters de la cadena VTM NEWS, siendo la comunicadora en cuestión la encargada de realizar a la esposa del Rey las preguntas adecuadas sobre cómo ha sido su recorrido dentro de la Casa Real.

No obstante, cabe destacar que ya de antemano, Matilde se ha negado a responder cuestiones que ahonden demasiado en el ámbito privado, como por ejemplo la relación que mantiene con cada uno de sus cuatro hijos, salvaguardando así esta faceta y únicamente tratando asuntos que tengan que ver con su papel al frente de la Corona junto a su marido: «Hemos estado trabajando en esta entrevista durante casi dos años. Por supuesto, hemos tenido que llegar a ciertos acuerdos con palacio. Así es como supimos que a la Reina no se le permite hacer declaraciones políticas ni tampoco sobre sus hijos, por ejemplo. Advirtieron que sus hijas e hijos están en su adolescencia y no les gusta que mamá hable de ellos en la prensa. La muerte de su hermana también era un tema tabú, aunque pensamos que era relevante, porque estaba en línea con su compromiso con la salud mental», comentaban tanto el redactor jefe de la cadena como la periodista, aclarando así que la entrevista quizá no es tan explícita como les hubiera gustado.

Sea como fuere, para ambos profesionales es todo un honor que una Reina les haya otorgado una entrevista de este calibre, aunque en un primer momento «se negó rápidamente». Y es que, no fue hasta más tarde cuando la consorte se percató de que podía ser la oportunidad perfecta para conectar, aún más si cabe, con los ciudadanos, relatando con todo lujo de detalles cómo fue «el torbellino» de pasar de ser una persona anónima a la Reina consorte.

Una oportunidad «desperdiciada»

De este mismo modo, la Reina Letizia podría haber aprovechado su 50 cumpleaños para dar cabida a un especial de este calibre, en el que pudiera hablar sobre su salto del periodismo a la Casa Real sin tapujos, sobre todo sabiéndose su anterior faceta como presentadora. Sí es cierto que Telecinco tenía previsto emitir un documental sobre la consorte española por su quincuagésima vuelta al sol de la mano de su amiga y compañera de profesión, Sonsoles Ónega. Algo que finalmente no pudo emitirse al optar la hija de Fernando Ónega por fichar por Antena 3 durante la pasada temporada estival.