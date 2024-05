Los reyes Federico y Mary de Dinamarca han respondido de manera contundente a la par que sutil a las recientes especulaciones sobre el uso de herramientas de retoque digital en sus últimos retratos oficiales. Hace algunos días, varias fuentes apuntaron a que la pareja no se encontraba junta en el momento en el que se realizó la sesión fotográfica y que, en realidad, se recurrió a la edición para colocarlos a ambos en el mismo plano de cara a publicar las nuevas fotografías.

Unas críticas que se producen aproximadamente un mes después de que la princesa de Gales tuviera que admitir que había retocado la fotografía que el Palacio de Kensington publicó por el Día de la Madre y que desató numerosas teorías sobre el estado de Kate Middleton, antes de que ella misma se dirigiera al mundo entero y admitiera que padece cáncer.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, posando juntos. (Foto: Kongehuset)

Ante las especulaciones sobre los retratos de los reyes Federico y Mary de Dinamarca, la pareja ha optado por no pronunciarse de manera directa, pero sí ha recurrido a otra estrategia para dejar claro que no se ha utilizado ningún tipo de herramienta de retoque en las imágenes, más allá de lo que pudiera considerarse normal -como es el caso de pequeños ajustes de luz o de color-. La Casa Real ha publicado una nueva instantánea de la misma sesión de fotos, en la que se ve a ambos mucho más cerca, sonrientes y caso de perfil, mirando hacia el lado izquierdo mientras la cámara les capta desde otro ángulo. Una instantánea que parece tomada cuando el rey Federico y la reina Mary estaban en plena sesión, pero no eran del todo conscientes de que se les estaba fotografiando. Por lo tanto, es una imagen mucho más natural y menos regia que los retratos oficiales.

La Casa Real ha compartido esta fotografía a través de las redes sociales, en concreto, como nueva imagen oficial del perfil. Una forma clara y contundente de responder a las acusaciones de retoque fotográfico, pero sin tener que pronunciarse de manera directa. Además, en la fotografía se ve a la pareja sonriente y muy cercana, con lo que también, en cierta medida, se da carpetazo a las especulaciones sobre una presunta crisis en el matrimonio, que persigue a los reyes desde el pasado otoño.

Cuatro meses de reinado

Fue el pasado mes de enero cuando la reina Margarita firmó su abdicación y su hijo mayor, Federico, se convirtió en el nuevo jefe del Estado. Desde entonces, el monarca y su esposa han estado en el punto de mira por diversas cuestiones, entre otras, por una supuesta crisis de pareja, derivada de la escapada de Federico a Madrid el pasado mes de octubre. A esto hay que sumar que el rey Federico apenas ha tenido agenda en estos meses y que incluso ha estado varias veces de vacaciones, lo que ha sido muy criticado por los daneses en un comienzo de reinado, que debería entenderse, según la mayoría de la población, de otra manera.