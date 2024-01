La Familia Real de Dinamarca está más de actualidad que nunca. A la polémica de las últimas semanas a raíz de las fotografías del príncipe Federico con Genoveva Casanova en Madrid se ha sumado la inesperada abdicación de la reina Margarita. La monarca cederá el trono a su hijo mayor a partir del próximo 14 de enero, fecha en la que, además, la princesa Mary pasará a ser reina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Los amores del ‘Príncipe turbo’

Hasta ahora, el foco se ha puesto en el heredero y, sobre todo, en su intensa vida personal, en especial, en los años anteriores a que conociera a su esposa. En su juventud, el hijo mayor de la reina Margarita protagonizó algunas polémicas, de hecho, le apodaban como el ‘Príncipe turbo’. Un sobrenombre fruto de un episodio bastante delicado en la vida del heredero, cuando en la Nochevieja de 1992 pillaron a la modelo Malou Aamund -su entonces novia- conduciendo el coche del príncipe bajo los efectos del alcohol. En aquel momento, el Parlamento llegó a pedir que Federico renunciara a sus derechos dinásticos, aunque su madre optó por enviarlo a estudiar a Harvard y alejarlo de la joven.

Federico y Mary de Dinamarca durante un acto oficial. / Gtres

Esta no fue la única novia del príncipe que no contaba con el beneplácito de Margarita. La modelo de lencería danesa Katja Storkholm, tampoco gustó a la reina, al igual que otras como la cantante Maria Montell, Nina Klinker Jorgensen -una de sus primeras novias- o Mie Egmont, una compañera de instituto, considerada el primer amor del príncipe.

El destino quiso que, estando en los Juegos Olímpicos de Sídney, se cruzara con Federico en un bar la australiana Mary Dondaldson. Un encuentro del que fueron testigos el Rey Felipe VI, el príncipe Joaquín o Nicolás de Grecia, además de un amigo común.

Una historia de cuento

El romance de la pareja comenzó de manera discreta y no fue hasta varios años más tarde cuando se anunció el compromiso. Para Mary de Dinamarca no fue sencillo, ya que tuvo que dejar atrás su vida en Australia, su carrera profesional y su familia para empezar una nueva etapa en un entorno desconocido y muy exigente, en el que, además, tuvo que aprender una nueva lengua. Una prueba que ha superado con creces, tanto que, casi dos décadas después de su enlace, no solo tiene el cariño de los daneses, sino que también se ha ganado la confianza de la reina Margarita, que no siempre vio con buenos ojos el compromiso de su hijo mayor con la australiana.

De hecho, según reveló el periodista alemán Alexander von Schönburg, en un libro que se convirtió en todo un éxito de ventas, la reina Margarita organizó una fiesta para su hijo a la que invitó a una docena de aristócratas que cumplían con sus requisitos para ser princesas. Sin embargo, Federico descubrió la maniobra de su madre y, a pesar de esto, se acercó más a Mary.

Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

Sin embargo, a pesar de que la pareja está a punto de celebrar dos décadas de matrimonio y va a dar un importante paso al convertirse en reyes, lo cierto es que su relación no ha estado exenta de polémicas. La última ha sido la escapada a Madrid y las fotos con Genoveva Casanova pero, antes de eso, en 2008, pillaron al príncipe besándose con una mujer que no era su esposa, al igual que en 2011, le captaron bailando muy cerca de otra. Más tarde, en 2017 se desveló que habría pagado por ocultar una presunta infidelidad y en 2020 trascendió que tenía una propiedad secreta en Suiza, algo que resultó muy criticado ya que los miembros de la Familia Real no pueden adquirir propiedades fuera de Dinamarca sin autorización del Gobierno.

Mary, una princesa discreta

Frente al extenso y polémico currículo amoroso del príncipe Federico, el historial de su esposa es mucho más reducido y nada escandaloso. No hay nada que se le pueda reprochar a la nuera de la reina Margarita, cuya actitud a lo largo de los años ha sido intachable, siempre esforzándose por cumplir con su papel.

Sin embargo, antes de que conociera a Fred -como él mismo se presentó cuando se encontraron por primera vez-, sí que hubo un hombre con el que mantuvo una relación duradera. Se trata de Brett Annells, con el que estuvo siete años.

La princesa Mary de Dinamarca en un acto. / Gtres

Fue la revista Woman’s Day la que, en 2014 publicó los detalles de esta relación. El que fuera novio de la princesa estuvo con ella entre los años 1991 y 1998 y, al igual que ella, había nacido en Tasmania. Aunque ella nunca habló de este noviazgo, Brett sí que se pronunció sobre el romance. En unas declaraciones a un periódico local, elogió a la princesa y comentó que su ruptura había sido amistosa: «Ella es inteligente, honesta y tiene los pies en la tierra. Creo que la forma en que la Familia Real Danesa la ha acogido es un claro reflejo de eso», dijo.