No está siendo un momento fácil para la Familia Real de Dinamarca. Los príncipes Federico y Mary atraviesan una etapa delicada, a raíz de la publicación de las fotografías del heredero en España junto a Genoveva Casanova. A pesar de que desde la Casa Real no han querido dar importancia al asunto, la polémica rodea al matrimonio, es más, cada una de las apariciones públicas de la pareja es analizada hasta el mínimo detalle.

Los príncipes Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

Aunque en los últimos días desde la Casa Real han compartido los detalles de los planes de la Familia Real para estas fechas de Navidad, por el momento, el heredero continúa cumpliendo con sus compromisos de agenda. El príncipe Federico se ha marchado a Dubái, donde se le ha podido ver en la Cumbre del Clima. Mientras tanto, su esposa, con la que hace unos días le pudimos ver decorando las estancias de una de las residencias reales, ha optado por poner tierra de por medio y marcharse a Australia, su tierra natal, con algunos de sus hijos.

A pocas semanas de la Navidad, la princesa ha hecho las maletas y se ha ido a ‘casa’. Hay que recordar que Mary es natural de Australia y que fue allí donde, durante unos Juegos Olímpicos, conoció precisamente al príncipe Federico. Tal como se ha confirmado, la princesa ha viajado hasta Australia junto a varios de sus hijos, aunque no la ha acompañado el mayor, el príncipe Christian, que recientemente ha cumplido la mayoría de edad, ni tampoco la princesa Isabella.

No obstante, a pesar de que este viaje, como era de esperar, ha generado cierta inquietud, uno de los principales diarios de Dinamarca, Billed Bladet, ha contactado con la Casa Real, cuyo portavoz ha asegurado que tanto el príncipe Federico como la princesa Isabella viajarán a Australia en los próximos días para reencontrarse con la princesa Mary. El que no viajará al país es el príncipe Christian, ya que se encuentra centrado en sus estudios en el colegio Ordrup de Copenhague y no tiene, de momento vacaciones.

Navidad en familia

Es habitual que la princesa Mary aproveche siempre que sus compromisos se lo permiten para viajar a Australia y visitar a su familia, en especial, a su padre, John Donaldson -que tiene ya 82 años- y a sus hermanos. Sin embargo, este año, con la polémica por el reportaje de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova en Madrid, cualquier movimiento de los miembros de la Familia Real se analiza al detalle.

Por ahora no se sabe cuánto tiempo estará la princesa y su familia en Australia, aunque lo que sí se ha confirmado es que los príncipes y sus hijos pasarán la Nochebuena y la Navidad junto a la reina Margarita en el Castillo de Marselisborg. A las celebraciones también van a unirse los príncipes Joaquín y Marie con sus hijos menores. Félix de Dinamarca estará el día 25, pero Nicolás se quedará en Australia, donde lleva algunas semanas instalado.