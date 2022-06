Marta Luisa de Noruega y el chamán: La boda royal más polémica

Marta Luisa de Noruega pasará de nuevo por el altar. Después de varios meses de rumores por fin se ha confirmado que la hija mayor de los Reyes Harald y Sonia de Noruega se casará con su pareja, el chamán Durek Verret. Ha sido este mismo martes cuando se ha anunciado la noticia, en un comunicado por parte de la Casa Real, en el que no se han dado muchos detalles sobre este acontecimiento, aunque sí que se ha hecho referencia a las felicitaciones por parte de los Reyes y el entorno de la familia real.

Por ahora no se conocen los planes de la pareja ni se ha revelado si la boda será en Noruega o en otro lugar y si tendrá carácter oficial. Lo que sí se sabe es que el chamán no tendrá un papel destacado en la estructura de la Corona, ni tampoco recibirá título alguno. De hecho, la propia Marta Luisa tuvo que hacer importantes renuncias cuando contrajo matrimonio con su anterior marido, Ari Behn, fallecido trágicamente la Navidad de 2019.

Además del comunicado de la Casa Real, la pareja también ha hecho pública la noticia con un breve texto: «Es un gran placer anunciar que nosotros, la princesa Marta Luisa y Durek Verret, también conocido como el chamán Durek, nos hemos comprometido», rezaba el comunicado. Sobre el anillo de compromiso, se trata de una llamativa pieza con una gran piedra verde en el centro. Se ha podido ver gracias a la fotografía que se ha distribuido con motivo del compromiso.

Desde que comenzaran su relación, la pareja ha demostrado estar muy unida, a pesar de que le ha tocado vivir situaciones complicadas como, por ejemplo, la enfermedad renal del chamán o la separación por la pandemia. Es más, parece que tienen la intención de vivir separados, aunque esto no es un inconveniente para ellos: «El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como seres humanos. El amor crea un puente entre personas, culturas y religiones. Y estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor nos hace ampliar nuestros horizontes, nos hace abrir los ojos y mirar más allá de lo que creíamos posible. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos», han declarado la princesa Marta Luisa y su prometido.

Nadie se ha pronunciado sobre cómo será la boda, pero ellos mismos han asegurado que harán los anuncios pertinentes llegado el momento: «Tened paciencia con nosotros. Anunciaremos todo cuando sea el momento adecuado, pero hasta entonces seguiremos celebrando el amor. Maud, Leah y Emma están ansiosas por nosotros y en un momento emocionante para toda la familia. Sin embargo, os pedimos que han recalcado.

En estos momentos, mientras que el chamán reside en Los Ángeles, la princesa Marta Luisa va a regresar pronto a Oslo, para participar en una carrera de caballos, una de sus grandes pasiones. Pese a que en los últimos meses se ha especulado con que la hermana de Haakon se traslade de manera definitiva a California, parece que esta posibilidad se ha descartado, al menos de momento. Por eso los recién casados estarán un tiempo separados, en cuerpo, no el espíritu.