Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett anuncian la fecha de su boda

Dicen que lo imposible solo tarda un poco más y ese parece haber sido el caso de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett. Su historia de amor está llena de escollos y de críticas, pero finalmente el amor va a triunfar y van a conseguir convertirse en marido y mujer. La pareja se había comprometido en matrimonio y les faltaba fecha para una boda que se celebrará en 2024 y cuyo anuncio han hecho a través de sus respectivos perfiles en redes sociales, y no mediante los de la Casa Real de Noruega. El motivo no es otro que la hija mayor de Harald V y Sonia abandonó sus funciones como princesa el pasado año.

La pareja se comprometió en 2022 y ahora especifica la fecha exacta: Durek Verrett y yo nos complace anunciar que nuestra próxima boda se llevará a cabo en el histórico Hotel Union en Geiranger el 31 de agosto de 2024″, indica Marta Luisa de Noruega. El estilismo elegido por los novios para la buena nueva ha sido destacable. Ella con un vestido plisado de White by green; él, con traje de color rosa chicle de Givenchy, camisa y maxi collar.

La boda tendrá lugar en Geiranger es conocida por sus espectaculares fiordos y montañas. El fiordo de Geiranger, todo un tributo al país que vio nacer a la princesa: «Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y representa la rica cultura y la sorprendente naturaleza de Noruega. Estamos increíblemente felices de poder celebrar nuestro amor en ese hermoso entorno. Significa mucho para nosotros reunir a nuestros seres queridos en un lugar tan rico en historia y experiencias intensas en la naturaleza. Geiranger es el lugar perfecto para abrazar nuestro amor», ha expresado muy emocionada.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. / Gtres

Marta Luisa de Noruega derriba barreras

Marta Luisa y Durek Verrett han tenido un arduo camino hasta el altar. A raíz de su boda con este chamán, gurú espiritual de celebrities como Gwyneth Paltrow, le ha valido fortísimas críticas y le obligó a renunciar a sus obligaciones y privilegios reales en noviembre de 2022.

Ella misma se ha enfrentado frontalmente a todas ellas, defendiendo a capa y espada a su futuro marido: «La prensa lo presenta como un mentiroso, violento y una amenaza para mi familia y para mí y comparte la historia de su ex sin verificar los hechos, porque esto respalda el sistema de creencias que ya existe sobre él. Eso es racismo. Ambos hemos recibido amenazas de muerte por estar juntos y cada semana nos han dicho que avergonzamos a nuestra gente y nuestras familias por habernos elegido. La realidad de todo esto es que me encanta cómo el me da mi espacio, escucha mi sabiduría y está ahí para mí y para mis hijas. Me encanta cómo comparte su sabiduría con el mundo, cómo inspira y crea cambios», dijo.

Shaman Durek y Marta Luisa

Durante su historia de amor, las tres hijas de la princesa, fruto de su matrimonio con el fallecido Ari Behn, han sido el mejor apoyo para ella. Ahora, Marta Luisa y su pareja anuncian a los cuatro vientos su noticia más esperada.