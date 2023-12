Marie Chantal de Grecia, víctima de un intento de suplantación en redes

La princesa Marie Chantal de Grecia es una de las royals más activas en las redes sociales. La esposa del príncipe Pablo no solo tiene su cuenta profesional, donde comparte las novedades de su firma de moda para niños y bebés, sino que también tiene un perfil personal, en el que publica detalles de su día a día y de su familia. Una cuenta en la que hace unos días compartió la curiosa imagen de su marido, el príncipe Pablo de Grecia con un parche el ojo izquierdo. El propio jefe de la Casa Real helena, ante el revuelo que ocasionó la fotografía, no dudó en explicar en su perfil los motivos de su inesperado look y reveló que se había tenido que someter a una intervención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Ahora, la princesa ha recurrido a su perfil en una conocida red social por un motivo muy diferente, en concreto, para denunciar un intento de suplantación de identidad. A través de los stories de su cuenta, la esposa del príncipe Pablo ha advertido a sus seguidores de que existe otro perfil que está intentando hacerse pasar por ella y pidiendo dinero. Algo que ha disgustado mucho a la nuera de la reina Ana María.

Pablo de Grecia con Marie Chantal Miller posando. / Gtres

Tal como ha contado ella misma en su publicación, existe un perfil en las redes que se ha intentado hacer pasar por ella. La princesa ha compartido una captura de la cuenta que ha suplantado presuntamente su identidad y que se hace llamar ‘Marie Chantal Claire’. Se trata de un mensaje escrito en griego, que la norteamericana ha acompañado de las siguientes palabras: «Alguien intentando hacerse pasar por mí y pidiendo dinero. Lo siento si le habéis respondido. No soy yo y nunca pediría dinero», ha escrito junto a unos emoticonos de una carita resoplando. Por el momento no han trascendido más detalles sobre esta cuestión.

Captura del storie de Marie Chantal de Grecia. / Redes sociales.

Una entrañable felicitación

Casi al tiempo de conocerse la queja de Marie Chantal de Grecia, la princesa también ha compartido con sus seguidores la tradicional felicitación navideña de la Familia Real. Aunque en Grecia ya no haya monarquía y Constantino fuera el último de los monarcas griegos, sus descendientes mantienen la tradición de posar en Navidad para un ‘christmas’. Es el primer año que la familia celebra estas fiestas desde la muerte del rey el pasado mes de enero, por lo que se trata de unas fechas muy significativas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie- Chantal G (@mariechantal22)

En la imagen, en blanco y negro, aparecen los príncipes Pablo y Marie Chantal posando en el centro de la fotografía, rodeados de sus cuatro hijos. La instantánea parece haber sido tomada durante unas vacaciones, probablemente en verano, en un entorno estival, quizás en Grecia. Junto a la fotografía, los príncipes han deseado ‘Felices Fiestas’ tanto en griego, como en inglés y han firmado con sus nombres en mayúscula.