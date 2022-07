Una vez más, el príncipe Lorenzo de los Belgas ha acaparado gran parte de la atención en las celebraciones del Día Nacional de Bélgica. En una jornada en la que una de las grandes protagonistas debía ser la heredera, la princesa Elisabeth, ha sido su tío el que ha acabado dando la nota. A pesar de que esto ya no es algo que llame la atención, lo cierto es que un vídeo en el que se ve al Príncipe absorto en su teléfono móvil durante el desfile militar, ajeno completamente al acto y sin escuchar las indicaciones de su esposa.

Un vídeo que está causando un gran revuelo en el país, tal como ha confirmado a este digital el periodista belga Wim Dehandschutter, que sigue muy de cerca los pasos de la Familia Real. En las imágenes, el hijo del Rey Alberto muestra un total desinterés por el desfile, mientras el resto de personas que le acompañan en la tribuna atienden a la celebración. Además de esto, en varios momentos, el hermano de Felipe de los Belgas saca su teléfono móvil de uno de sus bolsillos y no queda claro si es para tomar una fotografía o simplemente para consultar alguna cosa. Lo cierto, es que también se le ve bostezando, en un claro gesto de cansancio o aburrimiento.

🇧🇪 “Don’t sit down, Laurent!”

😖 Princess Claire is mad at her husband Prince Laurent, who behaved grumpily during Belgium’s National Day (playing with this smartphone, yawning, closing his eyes).

👸 It was the only time I saw her lose her good mood during the 90-minute parade. pic.twitter.com/8PucndCHSa

— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) July 21, 2022