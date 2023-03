La Reina Letizia arriesga y gana con un deslumbrante look en el homenaje a las víctimas del terrorismo

La agenda de los Reyes continúa su curso con normalidad, motivo por el que durante esta misma tarde se han dejado ver en torno a las 19:30 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid para dar pistoletazo de salida a un acto oficial. Este no es otro que el XXI concierto In Memoriam en homenaje a las Víctimas del Terrorismo, el cual ha reunido, como cada año, a las principales instituciones del Estado, Gobierno, partidos políticos y distintas esferas tanto sociales como económicas del país. Como no podía ser de otra manera, ni don Felipe ni doña Letizia han querido perderse el evento en cuestión, razón por la que han reaparecido de manera conjunta por primera vez en esta semana.

En esta ocasión tan relevante, la Reina Letizia ha vuelto a hacer gala de su exquisito gusto estilístico al decantarse por un elegante y aterciopelado diseño de Cortana en tonos grisáceos y marrones con cuello redondo, manga francesa, drapeado en la cadera y una amplia abertura lateral que dejaba su pierna derecha al descubierto. Un arriesgado vestido con el que ha combinado una cartera en color negro de Nina Ricci y sus salones de confianza a tono de Prada, apostando además por dar el máximo protagonismo a la prenda en cuestión al recoger su cabello en una coleta a altura media gracias a la que dejaba ver sus facciones y sus elegantes pendientes. Sin duda, una elección totalmente inesperada ya que en otras ocasiones ha optado por atuendos en color negro tanto reciclados como nuevos sin elementos destacables.

De esta manera, tanto Felipe VI como su esposa han presidido el concierto en cuestión, el cual suele celebrarse en vísperas al 11 de marzo, fecha en la que se rememora a las 193 víctimas de los atentados acontecidos en la capital durante ese mismo día en 2004. Una serie de sucesos que marcaron un antes y un después en el país en general, y por los que muchos grupos no han tenido reparo en sumarse a la causa como la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, el Grupo Vocal Antara Korai, Pinchas Steinberg, como director; Sonia de Munck, como soprano; Carlos Mena como tenor; y Javier Franco, en virtud de barítono. Todos ellos han tenido oportunidad de interpretar la obra Carmina Burana, de Carl Orff, bajo la atenta mirada de Sus Majestades, entre otros invitados.

El objetivo de esta ceremonia y en especial de la Fundación Víctimas del Terrorismo no es otro que el de promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ser un vehículo útil de consulta para una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo en España. En definitiva, una obra caritativa y de gran ayuda de la que también forman parte los Reyes, demostrando así su compromiso con algunas causas de vital importancia dentro de nuestras fronteras.