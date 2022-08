Quedan apenas unas semanas para que la Reina Letizia celebre su cumpleaños. Será el próximo día 15 de septiembre cuando la esposa de Felipe VI festeje su aniversario pero, en esta ocasión, no se trata de un cumpleaños cualquiera. La consorte alcanza medio siglo de vida, cincuenta años y aunque no se espera ningún tipo de festejo oficial -en principio-, sí cabe que se distribuyan nuevas fotografías oficiales de la Reina y que se organice algún acto concreto, más allá de las celebraciones privadas.

Hay que recordar que, en 2018, coincidiendo con el cincuenta cumpleaños del Rey Felipe VI, la Casa de S.M. el Rey distribuyó una serie de vídeos y fotografías oficiales que permitieron descubrir aspectos poco conocidos de la vida del monarca, como un almuerzo en familia o los viajes diarios para acompañar a sus hijas al colegio. Además, el mismo día del cumpleaños del Rey, a la Princesa Leonor se le hizo entrega del Toisón de Oro que había pertenecido a su bisabuelo, el conde de Barcelona.

Aunque todavía es pronto para saber los planes -oficiales o privados- de la Familia Real en el cincuenta cumpleaños de la Reina, sí se tiene constancia de algunos proyectos que se están preparando para esta fecha y que buscan ofrecer una visión renovada de la figura de la consorte. Uno de ellos es el nuevo libro de la periodista y escritora Carmen Duerto, especialista en Casa Real.

Se trata de una obra que lleva el título de Letizia: Una mujer real y que verá la luz a finales del mes de agosto. Un libro en el que Carmen Duerto analiza la imagen de la Reina desde una perspectiva cercana. Siempre en el punto de mira, doña Letizia es una mujer de hoy, preocupada por los conflictos del mundo, pero también por su entorno más directo. Un texto en que se describe a la Reina como “madre por encima de todo, siempre pendiente de sus hijas”, así como una “esposa confidente, que conoce muy de cerca lo que sucede en la calle y sigue manteniendo el olfato periodístico de su profesión”. Una pieza clave para la institución en un momento complejo para la Corona.

Carmen Duerto hace un repaso de los dieciocho años que lleva en la familia real y nos descubre, coincidiendo con sus cincuenta cumpleaños, los aspectos más desconocidos y relevantes de la mujer que se esconde tras la Reina. Según la autora, doña Letizia ha aportado cercanía y humanidad a la Corona. Duerto ve en la Reina una mujer real, a la que definen tres palabras: Pasión, rigidez y dualidad.

La periodista lleva muchos años siguiendo los pasos de la institución y conoce muchos de sus entresijos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha animado a escribir este libro, en un momento idóneo: “El libro que he escrito no existe hasta ahora. En los dieciocho años que lleva en la Familia Real la he seguido con regularidad y he obtenido muchísima información, por lo que le he estado agradecida siempre. Gracias a Dios, no me ha costado conseguirla, pero soy consciente de lo valiosa que ha sido y es. Creo que ahora que cumple cincuenta años y su figura se ha afianzado poderosamente, es necesario este libro para entender una figura contradictoria que ya forma parte de la historia de España. Aún nos falta la perspectiva para saber si será clave en el devenir de la monarquía o si será grande o pequeña, pero desde luego no es indiferente por el currículum vitae que aporta en un estamento tan tradicional como es la monarquía”, revela la escritora.