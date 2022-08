Primera aparición pública de los Reyes y sus hijas en este verano en Mallorca. Será a las 19:30 de la tarde cuando don Felipe y doña Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía protagonicen el primer posado del verano. De hecho, es la única salida oficial prevista para las hijas de Sus Majestades, cuyos nombres no aparecen en las actividades que han confirmado fuentes de la Casa de S.M. el Rey. Esto no significa que no haya otras salidas de carácter privado en las que se vea a los miembros de la familia juntos, como cenas o escapadas a zonas comerciales, aunque para esto habrá que esperar.

Este año, la Familia Real ha elegido un lugar muy destacado para su primer posado oficial en Mallorca. Se trata de la Cartuja de Valldemossa, uno de los espacios más turísticos de la isla y que, además, está considerado bien de interés cultural y patrimonio histórico. Este lugar es un conjunto monumental ubicado en las cercanías de Palma, en concreto a unos veinte kilómetros de la ciudad. En el pasado, la Cartuja de Valldemossa, construida a principios del siglo XIV, fue residencia del rey Sancho I de Mallorca. El padre del monarca, el Rey Jaime II fue el que escogió la localización, en plena sierra de Tramuntana y a más de cuatrocientos metros de altura.

Fue a finales del siglo XIV cuando el Rey Martín el Humano cedió todas las posesiones reales de Valldemossa a los monjes cartujos, que se establecieron allí hasta el año 1835. La Cartuja de Valldemossa cuenta con una iglesia de estilo neoclásico, claustro, jardines, biblioteca, sala de audiencias, dormitorios y una antigua farmacia. De hecho, a lo largo del tiempo ha acogido importantes figuras como Frédéric Chopin.

Fue el pasado jueves cuando el Rey Felipe llegó a la isla para comenzar estas vacaciones oficiales y ya el viernes recibió a diferentes autoridades en el Palacio de la Almudaina. En el caso de la Reina Letizia, la esposa de don Felipe llegó a Mallorca este domingo, después de acudir con sus hijas a un concierto en el Wizink Center el viernes. Doña Letizia no quiso faltar a la ceremonia de clausura del Atlántida Film Fest, en el que se ha reconocido el trabajo de la actriz francesa Isabelle Huppert.

Dentro de las actividades previstas para los próximos días se encuentra, además del tradicional despacho con el presidente del Gobierno -que se traslada desde Marivent al Palacio de la Almudaina-, la recepción a una representación de la sociedad balear, que tendrá lugar el jueves por la noche en el Palacio de Marivent. Es la primera vez que este evento se va a ubicar en la residencia oficial de los Reyes, que pretenden con esto darle un carácter más institucional al recinto.