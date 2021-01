Han sido unos días un tanto atípicos para la Familia Real. Después de inaugurar la agenda de 2021 con la Pascua Militar el pasado día 6 de enero, el paso de la borrasca Filomena por la capital y otros puntos de la geografía del país provocaba la cancelación de numerosos actos en los que estaba prevista la participación de don Felipe o doña Letizia. A pesar de que los Reyes se mantenían en contacto en todo momento con las autoridades responsables de la gestión de la crisis climática era solo don Felipe quien participaba en un acto de manera virtual el pasado día 13 de enero, en el Foro Spain Investors Day.

No ha sido hasta la semana pasada cuando doña Letizia ha retomado su agenda de presencial de manera completa. Sin embargo, la Reina no ha participado en numerosos actos. Al margen de los compromisos con cobertura oficial, doña Letizia también desarrolla trabajo de despacho cuando no tiene actos de agenda, pero mientras que la pasada semana solo asistió a un acto fuera del Palacio de la Zarzuela, los próximos días su agenda se intensifica.

Tal como anunciaban desde el gabinete de comunicación el pasado viernes, doña Letizia tiene un total de tres compromisos para esta semana. Una semana que es especialmente importante para la Familia Real. De hecho, el próximo sábado don Felipe celebra su cincuenta y tres cumpleaños, aunque será uno de sus aniversarios más complicados, con la situación del rey Juan Carlos en el aire y la crisis sanitaria y económica como telón de fondo.

Doña Letizia inaugura su agenda este martes con una reunión del Consejo Estratégico del Proyecto Mujer e Ingeniería en la Real Academia de Ingeniería de Madrid. Un proyecto que nace de la preocupación de la Academia por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología, con el desaprovechamiento implícito de su potencial creativo, clave para la innovación y el desarrollo de nuestras empresas y sociedad en general. La Real Academia de Ingeniería ha considerado de forma prioritaria coordinar una acción estratégica para disolver la “brecha de género” en ingeniería, otorgar visibilidad a las profesionales de la ingeniería y ayudarles a saltar de su “techo de cristal”. El objetivo es motivar e interesar a niñas y adolescentes, fomentando las vocaciones en estudios STEM de forma que se favorezca la incorporación de más mujeres a las distintas especialidades profesionales relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de su recorrido profesional hasta alcanzar puestos de responsabilidad.

El miércoles, Su Majestad asistirá a una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras, una de las instituciones con la que más implicada está desde hace tiempo. La última vez que la Reina se reunió con FEDER fue el pasado mes de septiembre, en un encuentro en el que conoció el impacto del coronavirus en familias que conviven con este tipo de patologías. En esta ocasión doña Letizia podrá saber cómo ha sido la evolución de la pandemia en este colectivo.

Ya de cara a finales de semana, la Reina participará en el primer acto conjunto con el Rey desde la pasada Pascua Militar. El jueves, Sus Majestades los Reyes ofrecerán la tradicional recepción anual al Cuerpo Diplomático acreditado en España con motivo del nuevo año. Una cita de especial relevancia en la agenda de la Casa de S.M. el Rey en la que veremos de nuevo a doña Letizia de largo, tal como marca el protocolo.