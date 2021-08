Letizia, madre por encima de todo: el detalle que demuestra su preocupación por Leonor

La cuenta atrás para la incorporación de la Princesa Leonor a su nueva etapa en el Atlantic College de Gales ya ha comenzado. A pesar de que en las últimas semanas no han hecho sino sucederse los rumores apuntado posibles fechas de incorporación a las clases en el prestigioso centro escolar, lo cierto es que no será hasta este lunes, día 30 de agosto, cuando la hija mayor de los Reyes comience de manera oficial las clases. Así lo ha podido confirmar este digital gracias a fuentes cercanas al colegio, en el que Leonor coincidirá con alumnos de todo el mundo, además de con la hija mediana de los reyes de Holanda, la princesa Alexia, que también cursará sus estudios en el centro donde, por cierto, fue alumno el rey Guillermo.

La familia real cerraba su agenda oficial en Palma de Mallorca el pasado 7 de agosto con la asistencia de don Felipe a la entrega de los trofeos de la regata de la Copa del Rey de Vela. No era esta su última aparición en la isla, ya que algunos días después, el 10 de agosto, don Felipe y doña Letizia salían a cenar con sus hijas al restaurante de Martín Berasategui en la isla. Desde entonces, solo se ha tenido constancia de una salida en solitario del monarca y la agenda oficial de la Casa de S.M. el Rey ha estado libre de actos, hasta ahora. Es lo habitual que en la temporada de verano, Sus Majestades se tomen dos semanas en las que no tienen compromisos institucionales y en las que disfrutan de unas vacaciones privadas de las que, pocas veces, trasciende información.

En esta ocasión, no se ha procedido de manera diferente, salvo por una cuestión. Como cada viernes, la Casa de S.M. el Rey hacía pública la agenda prevista para los próximos días y, curiosamente, este año, en la primera semana de septiembre, solo don Felipe tiene actos previstos. El monarca inicia su actividad el próximo día 2, esto es, tres días después de que Leonor se haya incorporado al Atlantic College. Solo ha habido un acto antes del comienzo oficial del curso, en este caso, una visita a las instalaciones del campamento de tránsito para el personal cooperante afgano y sus familias, ubicado en la Base Aérea de Torrejón. Un detalle que deja claro que don Felipe se encuentra en Madrid, pero no especifica si doña Letizia también.

La única que además ha tenido un compromiso programado esta semana -y de carácter completamente inesperado- ha sido la reina doña Sofía que, a pesar de que habitualmente no participa de las actividades oficiales de la Casa de S.M. el Rey, ha ejercido como representante de la Corona en el funeral de la princesa Marie de Liechtenstein.

El próximo jueves, el Rey retoma su agenda con una visita a la Fuerza de Medidas contra Minas (MCM) en Cartagena, mientras que el viernes mantendrá varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Por un lado, recibirá a una representación de la familia Barceló, por el 90 aniversario del Grupo Barceló; más adelante a una representación del Comité Científico del ‘V Centenario del Movimiento Comunero’ y cerrará la jornada junto a la Fiscal General del Estado. Todos estos son compromisos con cobertura informativa, lo que no significa que tanto el Rey como doña Letizia no puedan mantener otro tipo de encuentros de los que no se tenga constancia. Aún así, resulta especialmente llamativo que justo los días en los que la Princesa Leonor se incorpora a su nuevo centro de estudios, la agenda de la Casa Real permanezca libre de actos.

No hay constancia de que los Reyes vayan a acompañar a la Princesa a su primer día en Gales. De hecho, a pesar de que en años anteriores se contemplaba la posibilidad de que los padres acudieran con los alumnos, las restricciones sanitarias de este año son más estrictas. En el pasado, por ejemplo, la reina Beatriz sí que acompañó al entonces príncipe Guillermo en su primer día, de la misma manera que doña Sofía lo hizo con Felipe en Canadá. Sin embargo, en el caso de los reyes de los Belgas no hay constancia de que estuvieran con la princesa Elisabeth, la última royal en pasar por el Atlantic College.

Así las cosas, solo queda esperar a ver si desde la Casa de S.M. el Rey sorprenden con alguna imagen de Leonor en su primer día, aunque el hecho de que la agenda de los Reyes y, en especial, de doña Letizia, esté tan despejada esta semana, no parece dejar dudas sobre sus deseos de acompañar a la Princesa en la medida de lo posible.