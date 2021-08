Elisabeth de los Belgas finalizaba hace unos días su primer año de formación militar con un magnífico resultado y después de desfilar en el Día Nacional de Bélgica ante la atenta mirada de sus padres, ahora han comenzado a surgir las dudas sobre cuál será su futuro inmediato. Pues bien, a pesar de que por ahora la Casa Real no se ha pronunciado al respecto, parece que han surgido algunos rumores que apuntan a que la Princesa va a continuar sus estudios fuera de casa. Algo que no resulta nada extraño, dado que ya cursó el Bachillerato Internacional en Gales, concretamente en el mismo centro en el que en unas semanas van a iniciar las clases tanto la Princesa Leonor como Alexia de Holanda.

Según ha publicado el diario Le Soir, Elisabeth tiene pensado realizar estudios superiores en una prestigiosa universidad británica y ya habría comenzado el proceso de selección. Sin embargo, no será hasta que se conozcan los resultados de las pruebas de acceso cuando el Palacio decida hacer pública la noticia. De hecho, la última información que se ha confirmado desde la Casa Real hace referencia a la finalización de su formación militar en la Real Academia Militar (ERM). En un comunicado publicado por el gabinete de prensa de Palacio se explicaba que todo lo relacionado con los estudios de la Princesa se comunicaría en una fecha posterior.

El mismo diario apunta que la hija de los Reyes podría decantarse por una formación centrada en Ciencias Políticas o Economía, algo que tiene sentido dado el papel que deberá ocupar en el futuro. De hecho, el propio Rey completó sus tres años de estudios en la ERM, que proporciona un diploma de equivalencia universitaria. Una vez finalizada esta etapa, el entonces Príncipe pasó un tiempo en Oxford y más tarde completó su formación con un máster en la Universidad de Stanford.

Look ha podido hablar con el experto en familia real belga, Wim Dehandschutter, que considera que es lógico que la Princesa escoja una universidad de habla inglesa para evitar conflictos. Reino Unido, o bien Estados Unidos, parece una opción perfecta para la duquesa de Brabante, ya que no generaría polémicas por decantarse por un centro de habla flamenca u otro de habla francesa. No obstante, por ahora, habrá que esperar a que se pronuncien desde Palacio.

La decisión de Elisabeth supone un primer paso de cara a la futura generación de royals. De la misma manera que Leonor y Alexia han seguido sus pasos en lo que respecta al Bachillerato Internacional, si finalmente se confirma que estudia en una universidad británica, podría servir de ejemplo para las siguientes royals en iniciar estudios universitarios. En cualquier caso, Leonor también puede seguir los pasos de don Felipe, que cursó estudios en la Universidad Autónoma para más tarde hacer un máster en Georgetown.

Hasta que se confirme finalmente dónde estudiará Elisabeth, lo que sí sabemos es que la familia real se encuentra ya disfrutando de unos días de descanso en uno de sus destinos favoritos, la isla de Yeu, donde, según se publicó hace algunos meses, han adquirido una propiedad cuya reforma no ha estado exenta de polémica.