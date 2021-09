Primer compromiso conjunto para los Reyes en este nuevo inicio de curso. Aunque tanto don Felipe como doña Letizia han retomado ya su agenda por separado, no ha sido hasta ahora cuando por fin les hemos visto juntos. Y no ha sido en un acto cualquiera. Sus Majestades han ofrecido en el Palacio Real un almuerzo al presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, que se encuentra de visita en España.

El Rey recibe en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, con motivo de su Visita Oficial a España.

Aunque don Felipe se ha reunido con el mandatario esta mañana en el Palacio de la Zarzuela, no ha sido hasta el mediodía cuando se ha producido el encuentro con doña Letizia. En esta ocasión, a Piñera no le ha acompañado su esposa.

Para esta cita, la Reina ha apostado por un look que no le habíamos visto hasta ahora pero que, sin embargo, no es nuevo. Doña Letizia ha sorprendido con un favorecedor diseño de estilo lady en tono beige, falda ligeramente acampanada, con el cuerpo bordado con flores y detalles metalizados, manga corta y ribetes en color malva en el cuello y las mangas. Un diseño que ha rescatado del armario de la Reina Sofía, con lo que da un paso más en la tendencia hacia la sostenibilidad por la que apuesta últimamente. La madre de Felipe VI estrenó el modelo en 1981 en una visita a Roma.

Doña Letizia lo ha combinado con unos zapatos de salón beige de Magrit, un fino cinturón plateado, su inseparable sortija de Karen Hallam y los pendientes con forma de pluma de Chanel. En cuanto al look beauty, se ha decantado por una coleta alta, uno de sus peinados preferidos en los últimos tiempos.

No es la primera vez que doña Letizia apuesta por rescatar vestidos del armario de su suegra, sino que, al menos en tres ocasiones más ha sorprendido dándole una nueva vida a vestidos que probablemente estaban escondidos en los armarios de Zarzuela. Sin duda una bonita manera de rendir homenaje a doña Sofía y también de apostar por lo vintage, que va en consonancia con la idea de la moda sostenible y ecológica que tanto gusta últimamente a la esposa de Felipe VI.

Esta semana es especialmente intensa para la Reina Letizia, que la pasada estuvo centrada en labores de despacho, justo después de la marcha de la Princesa Leonor a Gales. Después de presidir ayer la entrega de los ‘Premios Reina ECO’, donde deslumbró con un ‘little black dress’ sostenible de la firma María Malo, Su Majestad tiene previsto participar en la apertura del curso escolar en Zaragoza y cerrar su agenda con la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, una de sus citas predilectas.