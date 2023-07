La agenda de la Familia Real en Mallorca está a punto de comenzar. Aunque todavía no se sabe con exactitud cuándo llegarán Sus Majestades a la isla, sí se tiene constancia de que será doña Letizia la primera en participar en un compromiso oficial en esta etapa de vacaciones oficiales. Algo que viene ocurriendo ya desde hace algunos años, coincidiendo con una de las citas preferidas de la agenda de la esposa de Felipe VI.

La Reina Letizia en un festival de cine en Mallorca. / Gtres

Aunque es probable que don Felipe se deje ver por los pantalanes del Club Naútico antes del domingo -para comenzar con los entrenamientos de cara a la Copa del Rey de Vela- será precisamente en esta jornada cuando la Reina estrene su agenda, asistiendo a la gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest. Se trata de un festival de cine organizado por el equipo de Filmin, al que doña Letizia ha apoyado en sus últimas ediciones y en el que también estará presente este año.

La Reina Letizia en un festival de cine en Mallorca. / Gtres

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, esta edición va a estar salpicada por la polémica. Y es que la esposa de Felipe VI no podrá coincidir con la actriz Liv Ullmann, que ha sido reconocida este año con uno de los premios Masters of Cinema del festival. En un comunicado, los responsables del festival han anunciado que debido a la reciente huelga del sindicato de actores que ha comenzado recientemente en Estados Unidos, Ullman no podrá estar en el festival, ya que se considera un acto de promoción. No obstante, la intérprete se ha mostrado dispuesta a acudir el próximo año.

La Reina Letizia en el Atlántida Film Festival. / Gtres

No es ningún secreto que doña Letizia es una apasionada cinéfila y, en numerosas ocasiones la hemos podido ver junto a rostros conocidos del mundo del cine, tanto en esta cita, como en otras. Es más, se sabe que en el año 2015, los Reyes acudieron en Madrid a una representación teatral adaptada de la obra de Ingmar Bergman Secretos de un matrimonio en la que trabajó, precisamente Liv Ullmann.

La Familia Real en una imagen de archivo en Mallorca. / Gtres

Aunque la esposa de Felipe VI no podrá coincidir en esta edición con la actriz, sí se mantienen otros premios del festival, como el que reconoce a la intérprete franco-suiza Irène Jacob, y al director argentino Gaspar Noe.

Más allá de este compromiso, por el momento no se ha hecho pública la agenda de la Familia Real en Mallorca, aunque se sabe que los Reyes y sus hijas participarán en varias actividades, como la tradicional recepción a autoridades y otros compromisos. Este año, las vacaciones oficiales estarán marcadas por la pronta incorporación de la Princesa Leonor a la Academia de Zaragoza, pero también por el reencuentro con otros miembros de la Familia del Rey, del que tanto se ha hablado pero poco se sabe, en realidad.