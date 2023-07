Todos los detalles de la cita ineludible de la Reina Letizia en Mallorca

La agenda de los Reyes en Madrid está a punto de finalizar. En apenas dos semanas, don Felipe y doña Letizia concluirán sus compromisos oficiales en la capital y trasladarán su actividad a Mallorca, tal como suelen hacer cada verano. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente cuándo se espera que Sus Majestades y sus hijas lleguen a la isla, todo apunta a que será la última semana de julio, justo cuando comienza la Copa del Rey de Vela, en la que el monarca participa año tras año. Sin embargo, don Felipe no es el único que tiene una cita ineludible en la isla.

La Reina Letizia en 2022 en Mallorca.

Más allá de algunos compromisos como audiencias con miembros del Ejecutivo o la tradicional recepción a autoridades -que este año se celebrará en el Palacio de Marivent probablemente-, lo cierto es que también la Reina Letizia tiene siempre una cita a la que acude puntualmente. Se trata del Atlàntida Mallorca Film Festival, en el que la Reina puede disfrutar de su pasión por el cine, que es de sobra conocida.

La 13ª edición del festival se celebrará del 24 al 31de julio de manera presencial en Mallorca -también hay una edición online a través de la plataforma Filmin- con 63 largometrajes, 9 cortos y numerosos estrenos nacionales e internacionales. Tal como ha trascendido, durante ocho días, entre el 24 y el 31 de julio, Palma se convertirá en la sede física de este festival de cine, en el que no faltarán otras actividades relacionadas con la industria. Por ejemplo, se celebrarán 16 conciertos y más de 200 invitados de la industria audiovisual se darán cita en la capital balear. Entre ellos se espera a la Reina Letizia, que ha acudido a la clausura de las últimas ediciones, pero también a la inauguración en el año 2019.

La Reina Letizia en Mallorca. / Gtres

Aunque todavía no se ha confirmado la agenda de doña Letizia en Mallorca que, este año, estará condicionada por la incorporación de la Princesa Leonor a la Academia de Zaragoza el 17 de agosto, el Atlàntida Mallorca Film Fest 2023 abre su programación presencial el día 24 de julio con el estreno nacional de Quest, la ópera prima de la mallorquina Antonina Obrador. El martes 25 de julio se celebrará una gala especial en la que se entregará el Premio Masters of Cinema a la actriz Liv Ullmann, musa de Ingmar Bergman. La actriz noruega no será el único premio especial de esta edición, ya que, los días 29 y 30 de julio se entregarán los Masters of Cinema a la actriz francesa, Irène Jacob.

La Reina Letizia en Mallorca. / Gtres

El domingo 30 de julio, Atlàntida Mallorca Film Fest 2023 cerrará su edición presencial con la gala de entrega de premios del jurado, la crítica y el público. Tras los premios tendrá lugar la proyección de Creatura, ganadora del premio a la mejor película europea en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes. Será probablemente en esta velada en la que la Reina Letizia esté presente y que, además, supondrá el pistoletazo de salida de su agenda en Mallorca.