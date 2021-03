No estaba previsto que hablara, pero la princesa Leonor ha querido tomar la palabra. En su primer acto oficial en solitario, la hija mayor de los reyes don Felipe y doña Letizia ha visitado el Instituto Cervantes, con motivo de su treinta aniversario y ha depositado dos ejemplares -la Constitución y El Quijote-, en la Caja de las Letras. Después de las exposiciones del director de la institución y de la secretaria general, Carmen Noguero, que ha explicado algunos de los nuevos proyectos del Instituto Cervantes y los retos a los que ha tenido que enfrentarse, Leonor ha intervenido con una pregunta muy significativa.

La Princesa ha tomado la palabra en primer lugar durante el turno de preguntas. “Como estudiante de la ESO he utilizado la herramienta en varias ocasiones, la Biblioteca Cervantes Virtual, y enhorabuena que es muy útil, muchas gracias”, ha comenzado diciendo la Princesa, que ha destacado que también sus compañeros la encuentran muy útil. Leonor ha mostrado su preocupación sobre cómo ha afectado la crisis del coronavirus a los trabajadores de la institución: “he leído también que desde que empezó la pandemia ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España que no han regresado a ver a sus familiares. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir. Nada más muchas gracias”, ha dicho la Princesa.

“Este trabajo en el exterior es muy interesante, muy bonito, apasionante, pero también a veces hay situaciones como esta, complicadas”, ha dicho Carmen Noguero: “muchos de ellos coincidía quizás momentos en los que no se podía viajar entre países, como Asia, que resultó muy afectada por la pandemia, o Brasil. Muchos de ellos no han podido tomarse unos días de vacaciones para venir a España porque no era posible venir. En general a mí me ha sorprendido siempre ese ánimo con que lo están llevando porque realmente el trabajo está siendo en ocasiones árido, hay que hacerlo desde casa, no es lo mismo que esa vida que tienen los centros, pero yo debo felicitar a todo nuestro personal y agradecerle muchísimo ese trabajo que está haciendo”, ha resaltado.

El primer acto en solitario de la princesa de Asturias ha generado una gran expectación. Han sido muchos los que se han concentrado en las inmediaciones del centro para apoyar a la hija de los reyes don Felipe y doña Letizia en este debut. Aunque Leonor ha estado sin la compañía de sus padres y su hermana, la infanta Sofía, la heredera ha contado con el apoyo del personal más cercano a Sus Majestades, como es el jefe de la Casa de S.M. el Rey, Jaime Alfonsín, que la ha acompañado en todo momento. Esta cita tan importante en la agenda de la Princesa se produce apenas veinticuatro horas antes de que los Reyes se embarquen en su primer viaje de Estado desde el inicio de la pandemia.