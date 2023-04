La Princesa Leonor ha terminado sus vacaciones en España. La hija mayor de los Reyes llegaba a casa el pasado día 6 de abril y dos días más tarde, el sábado 8, la Familia Real reaparecía al completo en la representación de La Pasión Viviente de la localidad madrileña de Chinchón. Ha sido la única vez que se ha visto a la heredera en estos días de vacaciones, que terminaron el domingo 16 de abril. Un día antes, su abuela materna, Paloma Rocasolano, cumplía 71 años, aunque por ahora no se tiene constancia de si ha habido algún tipo de celebración privada.

Tal como indica el calendario del Atlantic College de Gales, este domingo, los alumnos y alumnas del centro tenían que estar de vuelta este domingo, para comenzar el lunes con las clases de último trimestre. En el caso de los estudiantes de segundo año de Bachillerato Internacional -en el que se encuentra la Princesa Leonor-, afrontan ahora la recta final antes de acabar el curso, que acaba el 20 de mayo -justo a tiempo para asistir a la Confirmación de la infanta Sofía, prevista para finales del mes de mayo-. Será entonces cuando la Princesa Leonor y sus compañeros cierren una etapa muy importante en su vida y se preparen para empezar la siguiente.

En el caso de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, una vez regrese a España, la Princesa se preparará para comenzar con su formación militar, tal como han confirmado fuentes oficiales, tanto del Ejecutivo como de la Casa de S.M. el Rey. Leonor empezará esta nueva etapa, con una duración de tres años, primero en la Academia de Zaragoza, siguiendo los pasos de su padre, el Rey Felipe.

No obstante, hasta que llegue ese momento, a la Princesa le queda la recta final de su época en Gales. Antes del final de curso, Leonor tendrá una serie de exámenes, aunque no se conocen las fechas exactas. Asimismo, parece que la Princesa podrá disfrutar de una fiesta de despedida con sus compañeros y, es probable que también haya un acto de graduación. Lo que no se sabe es si su familia la acompañará en este cierre de etapa.

En el mes de agosto será su hermana, la infanta Sofía, la que se marchará a Gales para seguir los pasos de la heredera y cursar el Bachillerato Internacional en el mismo centro. Según algunas fuentes, es probable que Sofía coincida en el colegio con Ariane de Holanda, hija menor de los reyes Máxima y Guillermo de Holanda, de la misma manera que la Princesa Leonor ha compartido curso con la princesa Alexia, hija mediana del monarca holandés. El Atlantic College es un centro importante para la familia Orange, ya que el propio rey Guillermo también estudió allí y guarda un buen recuerdo de la experiencia.