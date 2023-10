Los Reyes Felipe y Letizia y la duda sobre su presencia en otra fecha clave para la princesa Leonor

Este mes de octubre es especialmente importante para la princesa Leonor. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia tiene por delante varios compromisos importantes para su vida institucional y su formación castrense, a lo que se añade que, de cara a final de mes, cumple la mayoría de edad.

Desde que ingresase en la Academia General Militar de Zaragoza el pasado mes de agosto, Leonor ha ido superando las diferentes semanas en el centro castrense, donde ha participado en maniobras militares y ha sido una más en la ceremonia de entrega de sables, una de las citas más importantes de la vida militar de cualquier caballero o dama cadete.

La princesa Leonor en la Academia Militar General de Zaragoza / Gtres

Ahora, la princesa está a pocos días de uno de los actos más relevantes de su formación castrense. El próximo 7 de octubre, Leonor jurará Bandera junto a sus compañeros y compañeras en el Patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza y después pasará a segundo curso. Hay que recordar que el caso de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia es especial, ya que se ha diseñado un programa de formación específico para ella, con el objetivo de que pueda pasar por las tres academias militares y completar su instrucción en tres años.

El pasado viernes, la Casa de S.M. el Rey hizo pública la lista de actividades previstas para los miembros de la Familia Real para los próximos días y, como era de esperar, en la agenda de los Reyes aparecía la jura de Bandera de la princesa Leonor. Un detalle que otorga mayor oficialidad al acto, sobre todo, si se tiene en cuenta que, cuando se produjo el ingreso de la princesa en la AGM, se tenía constancia de su fecha de incorporación y de que los Reyes y la infanta Sofía la acompañaría, aunque no apareció reflejado en la agenda.

La princesa Leonor durante unas maniobras militares. / Casa Real

En este caso, la jura de Bandera sí se ha considerado como acto oficial. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió con su padre, Felipe VI, la jura de Leonor no se va a producir de manera individualizada. Así lo ha confirmado la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, este lunes, tras una visita a la Academia de Zaragoza. En este sentido, aunque don Felipe y doña Letizia van a asistir al acto -como padres de la princesa-, se va a dar a la jornada la máxima normalidad posible y Leonor va a jurar Bandera junto con el resto de compañeros y compañeras de primer curso. Por este motivo, no acudirán otras autoridades más allá de la ministra de Defensa en funciones. En el caso de Felipe VI, además del jefe del Estado, presidieron la jura de bandera el presidente del Gobierno, los del Senado y Congreso y el del Consejo General del Poder Judicial.

La princesa Leonor, acompañada por la Reina Letizia. / Gtres

Sin embargo, además del acto central del día 7 de octubre, está previsto que un día antes, el viernes 6, los caballeros y damas cadetes de primer curso se presenten ante la Virgen del Pilar. Esta celebración se realiza cada año y tiene una duración de poco más de media hora, entre las 18:30 y las 19:00. Consta de dos partes; una primera en la que los cadetes forman según su batallón en la plaza del Pilar y el director general de la AGM les pasa revista y, una segunda en la que entrar al templo y saludan a la Virgen. Antes de marcharse, la número uno de la promoción -en este caso es una dama cadete-, pronuncia un breve discurso-. Las familias pueden esperar en los alrededores de la basílica, pero, por ahora, no se ha confirmado si los Reyes acudirán, ya que este acto no aparece en la agenda.

Sus Majestades tienen su último compromiso oficial el jueves en Granada, de manera que podrían acompañar a Leonor el viernes en la presentación ante la Virgen, como una familia más, aunque habrá que estar pendientes hasta que llegue el momento.