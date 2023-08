Mientras que el Rey Felipe finaliza sus compromisos en Paraguay, la Princesa Leonor cuenta las horas para incorporarse a la Academia de Zaragoza. La heredera comienza la primera etapa de su formación militar este jueves, 17 de agosto, y lo hará acompañada de su familia en esta primera jornada. Tal como ha trascendido, Leonor podrá estar acompañada por hasta cuatro miembros de su familia en este primer día, aunque se espera que sean los Reyes y la infanta Sofía los que acudan al centro para estar junto a la Princesa en su incorporación a la Academia. Asimismo, los familiares de los nuevos estudiantes podrán recorrer las instalaciones y así conocer de primera mano cómo va a ser la vida de las damas cadetes y de los caballeros.

La Princesa Leonor en Palma de Mallorca. / Gtres

La Princesa no va a tener privilegios en esta nueva etapa. Ya se ha podido saber que Leonor compartirá camareta y que tendrá un horario estricto, de la misma manera que le ocurrió a su padre. La heredera tendrá varios uniformes que se le entregarán a su llegada, pero también llevará sus propias pertenencias. La hija de los Reyes no recibirá los 417 euros que sí perciben el resto de sus compañeros y compañeras, según confirmaron fuentes oficiales.

Al igual que el resto de estudiantes, la Princesa de Asturias ha recibido una guía con indicaciones de cara a su incorporación. Un texto que se encuentra disponible en la página web del centro y que recoge una serie de normas y de pautas esenciales para el ingreso en la Academia de Zaragoza. Entre las cosas que más llama la atención está la lista de objetos que los caballeros y damas cadetes deben llevar para sus primeras semanas en el centro.

La Princesa Leonor en Zaragoza / Gtres

Entre las cosas que la Princesa debe incluir en su equipaje -que no debe ser muy amplio porque no cuenta con mucho espacio en la camareta-, no faltan objetos como redecillas para el pelo u horquillas, para sujetarse el cabello en clase o crema de protección solar. Leonor también deberá llevar útiles de limpieza de calzado negro y de serraje, así como un kit de costura e imperdibles diferentes tamaños. Aunque la heredera no va a recibir ningún tipo de retribución, sí que necesitará medios de pago para los diversos servicios como la tienda de efectos militares, el casino o la farmacia.

En cuanto al material para la instrucción y la formación física, se recomienda llevar unas zapatillas de deporte para entrenamiento, un gorro de natación negro, una linterna tipo frontal, un reloj digital básico con luz, útiles para limpieza de armamento, pulpos elásticos, piquetas de camping metálicas pequeñas, varias bolsas estancas, un silbato, cinta aislante, bridas, un espejo pequeño y un botiquín de mano, entre otras cosas.

A la Princesa también le hará falta material escolar para las clases teóricas. En este caso, necesitará un disco duro externo, bolígrafos, goma de borrar, indelebles finos, libretas de tapas oscuras, rollos para forrar planos, escuadra y cartabón, compás, un transportador de ángulos, tijeras, y una carpeta plastificada. Muchos de estos artículos pueden ser adquiridos directamente en la farmacia y en la tienda de efectos militares de la Academia de Zaragoza.