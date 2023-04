La importante cita en Asturias que no querrán perderse la Reina y Leonor

La cuenta atrás para que la Princesa Leonor vuelva a España ya ha comenzado. La heredera está en la recta final de su etapa en Gales, donde el próximo mes de mayo terminará de cursar el Bachillerato Internacional y regresará a casa, justo a tiempo para acudir a la Confirmación de su hermana, la infanta Sofía, prevista para finales del mes de mayo. Pero, antes de terminar las clases, la Princesa tiene otro período de vacaciones, coincidiendo aproximadamente con la Semana Santa.

Una vez que Leonor cierre su etapa en Gales, ya se ha confirmado que a finales del verano, la Princesa ingresará en la Academia General de Zaragoza, para comenzar con su formación militar. Serán tres años en los que pasará por los diferentes ejércitos, para una instrucción más intensa que la de su padre o la de su abuelo. Durante esta etapa, todavía no se sabe si Leonor podrá compaginar su formación con algunos compromisos oficiales -es posible que sí, con los más importantes-, aunque una vez que ya comience sus estudios universitarios, lo más probable es que la hija mayor de don Felipe y doña Letizia intensifique su actividad.

Hasta la fecha, la Princesa apenas ha tenido agenda propia, aunque sí que ha participado en algunos compromisos en solitario. De hecho, la primera vez que la vimos en un acto sola fue en la primavera del año 2021, cuando asistió a un compromiso en el Instituto Cervantes de Madrid, organización con la que la Reina Letizia está muy vinculada. Tanto es así que en los últimos años ha viajado a diferentes países para inaugurar nuevas sedes.

Por este motivo, no sería extraño que Leonor acompañara a su madre en un importante encuentro que tendrá lugar el próximo verano en Asturias. Tal como se ha confirmado, el Principado acogerá por primera vez la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, una cumbre que va a congregar a más de setenta directivos de la institución y que, habitualmente, suele inaugurar doña Letizia. La reunión va a celebrarse del 11 al 14 de julio en las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés, según han anunciado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán. Además, en esta reunión está previsto un acto central homenaje al cantante Víctor Manuel, que va a dejar un legado a la Caja de las Letras.

En este tipo de encuentros, los responsables de cada una de las sedes del Instituto Cervantes en España y en otras zonas del mundo suelen poner en común detalles sobre las iniciativas que se están llevando a cabo y los retos para promocionar la lengua española y las lenguas cooficiales, así como para divulgar la cultura de los países hispanohablantes. Estas reuniones se celebran de manera anual desde el año 2005 -menos en la pandemia- y ya han visitado diferentes puntos de nuestra geografía, como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

En esta ocasión, con la elección del Principado de Asturias se pretende, además, fomentar la difusión de la cultura y la lengua asturiana, e integrarlas en las actividades que lleva a cabo el Instituto Cervantes. Está previsto que autores en lengua asturiana participen en la programación nacional e internacional del Instituto para divulgar la realidad plurilingüe de España y de Asturias.

Aunque todavía es un poco pronto para conocer más detalles sobre este importante acontecimiento, cabe esperar que la Reina Letizia no se pierda esta cita, no solo porque siempre ha mostrado su apoyo al Instituto Cervantes y ha participado en este tipo de encuentros sino porque, además, en esta ocasión, hay una razón más emotiva detrás para que no quiera faltar. Un detalle que, además, puesto que en esta fecha la Princesa Leonor ya se encontrará en España de vacaciones y con varias semanas por delante antes de incorporarse a su formación militar, sería estupendo poder verla en una reunión de este calado para la lengua española y, para la cultura asturiana.