Cuenta atrás para la próxima reaparición de la Princesa Leonor

Queda cada vez menos para que la Princesa Leonor termine las clases en su primer año de Bachillrato Internacional en el Atlantic College de Gales. Será poco después del día 15 de junio cuando la heredera finalice este primer curso y regrese a casa para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano con su familia. Aún es pronto para conocer los planes de los Reyes a la vuelta de Leonor, aunque, dado que la agenda de don Felipe y doña Letizia no se cierra hasta finales de julio, cabría la posibilidad de que sus hijas aprovecharan para acudir a algún campamento, tal como ha ocurrido en años anteriores -previos a la crisis sanitaria del coronavirus-.

Si no hay cambios en la hoja de ruta, Sus Majestades pasarán unos días en Palma de Mallorca, coincidiendo con la competición de la Copa del Rey de vela. Después comenzarán sus vacaciones privadas, hasta que Leonor retome las clases, a finales del mes de agosto.

No se sabe por el momento en qué compromisos se decidirá que participe Leonor una vez vuelva a casa, pero sí se tiene constancia de una de las citas a las que no podrá faltar. Se trata de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, uno de los actos, junto con los Premios Princesa de Asturias, que ya forman parte de su agenda oficial desde su debut en el año 2019. Mientras que en el caso de los galardones de Oviedo siempre se celebran la tercera semana del mes de octubre, en este caso todavía no se ha hecho pública la cita en la que tendrán lugar, aunque todo apunta a que será a finales de junio o a principios del mes de julio y en Barcelona, dada la dificultad para que tengan lugar en Girona.

No hay que olvidar que esta misma semana se ponía punto final al Tour del Talento organizado por la institución y en el que han participado en los últimos meses tanto don Felipe como doña Letizia. La Princesa, a pesar de que es presidenta de honor de la fundación, no ha podido tomar parte en las actividades de esta gira, dado que ninguna ha coincidido con los días en los que ha estado en España. No obstante, no faltará a la ceremonia de entrega de los galardones, cuya fecha concreta se confirmará en las próximas semanas.

Han sido tres las ocasiones en las que la Princesa Leonor ha regresado a casa desde que iniciara sus estudios en Gales. La primera, coincidió con la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, que además supuso el debut de las dos hijas de los Reyes en el tradicional concierto que se celebra la víspera de la ceremonia. La segunda fue durante las vacaciones de Navidad, pero no se la pudo ver en ningún acto oficial, más allá de la fotografía de la felicitación de la Casa de S.M. el Rey. La última vez ha sido en Semana Santa, cuando ha participado en dos actos, uno en solitario y otro con el resto de la familia real. Ahora solo queda esperar a que fuentes oficiales confirmen los detalles de su agenda una vez vuelva a España.