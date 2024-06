Lady Gabriella reaparece en público tras la dramática muerte de su marido

Kate Middleton acaparó todas las miradas el pasado sábado cuando decidió reaparecer en público en la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, durante el Trooping the Colour. La princesa de Gales anunció el viernes mediante un comunicado que quería acompañar a su familia en esta cita tan especial, aunque matizó que aún no está plenamente recuperada y que esto no significa que vaya a retomar su agenda oficial. Sin embargo, la esposa del príncipe Guillermo no ha sido la única que ha reaparecido en público después de varias semanas alejada de los focos. Lady Gabriella Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent, también estuvo presente en las celebraciones, aunque con un perfil mucho más discreto.

Los príncipes de Gales, junto a sus hijos, en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

El rey Carlos III quiso invitar a Ella -como la conocen en su círculo íntimo- a que participara en el Trooping the Colour, aunque lo hizo en el ámbito puramente familiar. Lady Ella, al igual que otros miembros de la familia del monarca, no forman parte de la estructura de ‘La Firma’, pero sí que participan en algunos actos de carácter privado. La joven estuvo en el Palacio de Buckingham y, aunque no salió a saludar desde el balcón, sí que se la pudo ver en una de las ventanas.

Vestida en tonos claros, en rosa y con un discreto tocado, la hija de los príncipes Michael de Kent se mantuvo en un discreto segundo plano. Para ella, esta era su primera aparición pública después de que el pasado mes de febrero se conociera la noticia de la muerte de su marido, Thomas Kingston.

Lady Gabriella, en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

Kingston apareció muerto en la casa de sus padres, en los Cotswolds, a los 45 años, con una herida en la cabeza. Junto al cuerpo del marido de Lady Gabriella se encontró una pistola. Fue precisamente el día en el que se celebró en Windsor el servicio religioso en memoria del rey Constantino de Grecia cuando el Palacio de Buckingham reveló la triste noticia. Desde entonces, Lady Gabriella ha permanecido arropada por sus seres queridos, pero no se ha dejado ver en público, hasta ahora. Sin embargo, la joven no ha querido rechazar la invitación del rey Carlos III y ha estado en el Palacio de Buckingham, arropada por su familia.

Thomas Kingston, junto a Lady Gabriella Windsor. (Foto: Gtres)

Apenas han trascendido imágenes de esta reaparición de Lady Gabriella, dado que no es un miembro en activo de la Familia Real, a diferencia de la princesa de Gales, los duques de Edimburgo o la princesa Ana, por ejemplo. El rey Carlos III ha establecido una estrategia muy clara en cuanto a quiénes pueden estar en el balcón de Buckingham, para marcar una línea definida entre la esfera institucional y la familiar. No obstante, el monarca siempre se ha mantenido muy cercano a su familia, a la que incluye en los actos privados. Precisamente por eso, Lady Gabriella estaba en el interior del Palacio de Buckingham. De hecho, en las últimas semanas, varias fuentes apuntaban precisamente que el jefe del Estado iba a invitar a Ella, para mostrarle su apoyo y su cercanía en un momento muy delicado para ella.