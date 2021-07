Lady Di cumpliría 60 años: el cumpleaños más negro

Han pasado 23 años desde que Diana Gales perdiera la vida en un trágico accidente en el Puente del Alma en París -Francia-. Sin duda, aquel 31 de agosto de 1997 marcó un antes y un después en la monarquía británica, pero sobre todo en la vida de sus hijos: el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, quienes a día de hoy tienen una relación prácticamente nula. Este 1 de julio, Lady Di, una de las princesas más queridas en todo el mundo, hubiera cumplido 60 años. Como homenaje, se va a añadir una escultura de bronce -obra del artista Ian Rank-Broadley- en los jardines de Kensington, lugar donde también hay cuatro espacios que recuerdan la importancia de su figura en la historia.

Un acontecimiento en el que sus hijos deberían estar unidos, pero, sin embargo, van a protagonizar un encuentro frío y tenso, ya que desde que el duque de Sussex se trasladó a vivir a Estados Unidos junto a Meghan Markle y el pequeño Archie, se distanciaron considerablemente. De hecho, las continuas declaraciones de Harry sobre la Familia Real británica han provocado una brecha en la unión entre los dos hermanos. Durante una entrevista con el actor Dax Sherpard, el nieto menor de la reina Isabel II hizo unas demoledoras declaraciones en el podcast ‘Armchair Expert’. En ellas, aseguró sentirse atrapado en su propia vida y confesó que el palacio de Buckingham se había convertido en una auténtica jaula para él. “Es una mezcla entre ‘El show de Truman’ y estar en un zoológico”, expresó.

Sin embargo, no han sido las únicas palabras que tanto Harry como su mujer Meghan han expresado. Rompieron su silencio con la histórica entrevista con Oprah Winfrey, donde la que formó parte del elenco de ‘Suits’ llegó a relatar que algunos miembros de la familia de su marido estaban algo preocupados por el color que tendría su primer hijo. Un testimonio que conmocionó a Reino Unido. Pese a que los miembros de la Familia Real siempre se han mantenido ajenos a todo tipo de polémicas, lo cierto es que durante un acto público, el príncipe Guillermo se pronunció al respecto. “No somos para nada una familia racista. No he hablado con mi hermano, pero lo haré”, dijo sincero.

Nada hacía presagiar que Harry y Guillermo llegarían a este punto, pues Diana Spencer siempre inculcó a sus hijos que deberían de estar unidos y apoyándose pese a las adversidades que se les presentasen. Tras la muerte del duque de Edimburgo, quedaba un resquicio de esperanza para que pudieran entablar una conversación y solucionar todos sus problemas, pero no sucedió, tal y como narró el biógrafo Robert Laey en ‘The Times’. Resulta que, durante el entierro del marido de la Reina, los duques de Cambridge tomaron la determinación de no hablar con el príncipe Harry por temor a que esa conversación se terminara filtrando a los medios de comunicación.

Es un hecho que, con el paso de los años, han ido perdiendo la relación que tenían tiempo atrás. El 30 de agosto de 2017, los hijos de Lady Di en compañía de Kate Middleton, salieron del palacio de Kensington para inaugurar el jardín con el que conmemoraron las dos décadas del fallecimiento de la Princesa. Por aquel entonces, todo era complicidad, algo que parece que, por el momento, se ha perdido…