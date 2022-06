Mientras se prepara para celebrar su 75 cumpleaños, Camilla Parker Bowles ha protagonizado una de sus entrevistas más íntimas. Desde su residencia en Clarence House, la casa que comparte con su esposo, la Duquesa de Cornualles se ha sentado junto al equipo de Vogue UK para hacer su debut en el magazine. Y es que, pese a llevar media vida en el foco mediático como miembro de la realeza, se ha sentido “conmovida” al recibir la invitación del equipo para filmar los que han sido sus primeros retratos en la revista.

El próximo 17 de julio, Camilla cumplirá 75 años, por lo que pensó que no era mala idea ofrecer una exclusiva entrevista. “Quién quiere tener 75 años, de verdad. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Así es la vida”, ha reconocido con el positivismo que tanto le caracteriza. “Sabes, mi madre murió cuando tenía 72 años, así que he sobrevivido a mi madre, lo cual es bastante extraño”, ha confesando, sentenciando que en su vida ha hecho lo que ha podido: “Creo que simplemente aceptas que eres quién eres. Llegas a tener 75 años”. Pero alcanzar esta estabilidad y felicidad no ha sido fácil de conseguir.

El 13 de junio fue nombrada Dama Real de la Orden Más Noble de la Jarretera, la orden de caballería más importante de Gran Bretaña y la que considera que es su ceremonia favorita. Sin embargo, la noticia más importante de su vida llegó en el mes de febrero, cuando Su Majestad la Reina, en un mensaje que marcó su Jubileo de Platino, dijo: “Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte”. Después de 20 años de especulaciones, llegó la aprobación de la Jefa del Estado, tras pasar gran parte de su vida tachada como “la mujer más odiada del país”, cuando el príncipe Carlos rompió con Diana de Gales y se enamoró de su amiga. “No es fácil. Fui señalada durante tanto tiempo que lo único que me quedaba entonces era encontrar la manera de vivir con ello. A nadie le gusta que lo miren todo el tiempo y, ya sabes, que lo critiquen”, se ha sincerado, lamentándose al recordar lo que sufrió por parte de la opinión pública.

Ahondando más en su intimidad, Camilla ha dado las claves para mantener una relación tan sólida y estable con el príncipe Carlos, confesando que el secreto es guardar, al menos, un ratito al día para ellos solos: «Nos sentamos juntos, tomamos una taza de té y hablamos de lo que ha sido el día”. La Duquesa ha explicado que no le hace falta comunicarse constantemente con su esposo para sentir que se quieren, ya que muchas veces se sientan y leen sus libros en diferentes rincones de la misma habitación sin llegar a entablar una conversación.

Respecto a su nueva vuelta al sol, la Duquesa de Cornualles ha explicado que no habrá mucha celebración. “Lo pasaré con mi familia y algunos amigos”, ha manifestado, haciendo alarde de su lado más familiar. Y es que, ahora tiene cinco nietos con los que quiere pasar el máximo tiempo posible y con los que se intercambia constantemente mensajes de texto: “Aprendemos de gente muy joven y ellos también aprenden de nosotros. Así ha sido siempre”. Para ella, lo mejor de ser abuela es poder “consentirlos de vez en cuando, darles más de las cosas que sus padres les prohíben tener”. Con el rostro iluminado y una sonrisa pícara, Camilla ha relatado algunas de las cosas que hace en función de abuela: “Una está en una escuela muy cerca de mi casa, así que cuando estoy en Wiltshire y sus padres no están, puedo acercarme, recogerla y llevarla a casa. Las chicas están empezando a usar ropa y maquillaje y, ya sabes, es bastante aterrador cuando las ves, saliendo con las orejas perforadas y un montón de maquillaje nuevo y cabello de colores raros y esas cosas”, ha dicho entre risas, mostrando su lado más humano y más desconocido.

Pero, ¿qué le gusta hacer a la Duquesa cuando tiene un rato de soledad?. “Haría un poco de jardinería, saldría a caminar y luego me sentaría y leería un libro”, ha explicado, dejando claro que sería su idea del cielo. “Supongo que lo que pensaría es: ‘Tengo mucha suerte de que todavía estoy aquí’”, ha dicho esbozando una sonrisa. Además, en plena confianza, Camilla ha confesado cuál es su adicción más secreta: el Wordle, un juego online en el que cada día hay que adivinar una palabra en la menor cantidad de intentos posible. “Hago Wordle todos los días con mi nieta. Me envía un mensaje de texto para decirme: ‘Lo he hecho en tres’, y yo le digo: ‘Lo siento, lo he hecho en dos’ Es muy satisfactorio cuando te dicen lo brillante que eres”, ha sentenciado muy orgullosa de su talento. Y es que, si existiera una abuela típica, desde luego Camilla Parker no lo sería.