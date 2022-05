Camilla eclipsa a Diana: “Es mucho más agradable”, confiesa un reportero

La rivalidad entre Diana de Gales y Camilla Parker Bowles ha sido un tema recurrente en la historia reciente de la familia Windsor. Desde un primer momento, la primera esposa del príncipe de Gales fue consciente de que su marido no estaba enamorado de ella, sino de Camilla, con la que no le dejaron casarse porque no se consideraba que era la candidata ideal pese a las reticencias del heredero.

A pesar de que Carlos de Inglaterra contrajo matrimonio con Diana Spencer y que incluso la incitó a que se llevara bien con Camilla -que ya era su amante-, su separación era la crónica de un desastre anunciado. Tanto es así que, a la muerte de Diana, el heredero logró, al cabo de los años, casarse con Camilla y a día de hoy se han convertido en una de las parejas más estables del panorama royal.

Sin embargo, Camilla no lo ha tenido fácil. No solo no lleva el título de princesa de Gales por respeto a Diana, sino que, además, durante muchos años la sombra de la Princesa la ha perseguido, con comparaciones constantes y críticas. No obstante, en la actualidad, la duquesa de Cornualles ha sabido ganarse su sitio y cuenta con la aprobación de la Reina Isabel, el resto de la familia y también los británicos.

Pese a esto, de vez en cuando el recuerdo de Diana de Gales reaparece. Esto es lo que acaba de ocurrir a raíz de las declaraciones de un fotógrafo. Arthur Edwards ha seguido, a lo largo de su carrera, de manera recurrente a la familia real. De hecho, lleva coincidiendo con sus miembros más de cuatro décadas. El profesional se ha pronunciado sobre Camilla Parker Bowles y ha hecho una llamativa comparación con Diana.

En una entrevista con la revista australiana Stellar, coincidiendo con los días previos a la celebración del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, Edwards ha asegurado que la duquesa de Cornualles es «más amable» que Diana. Aunque es consciente de que la primera esposa del príncipe de Gales sigue siendo muy querida y popular, el fotógrafo no ha dudado en confesar que «tenía sus cambios de humor», mientras que Camilla es más amable en el trato.

«Diana ha estado muerta durante 25 años, lo que hace inevitable que sus recuerdos se vayan evaporando y los británicos se acerquen a Camilla», ha revelado. Edwards además ha asegurado que, a su muerte, Diana incluso estaba enfadada con su madre y con Sarah Ferguson y no se hablaban. Enfados que, según ha dicho, se debían a cuestiones banales. «Estas cosas no pasan con la Duquesa», ha revelado. Camilla se ha hecho muy popular por sus habilidades sociales, su personalidad amable y su capacidad para estar siempre en su sitio. «Es fantástica en la conversación y es agradable estar cerca de ella. Tiene un gran sentido del humor», ha sentenciado Edwards.