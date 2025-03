Kate Middleton está recuperando la normalidad con una apretada agenda de actos oficiales. La princesa de Gales ha acudido este 15 de marzo a la celebración de la Copa de las Seis Naciones en el Principality Stadium de Cardiff. Lo ha hecho acompañada de su marido tras su aparición estelar en el Día de la Commonwealth. La pareja real ha llegado al estadio sobre las 18 horas para dar ánimos y mostrar lo entregados e involucrados que están con el deporte, aunque en esta ocasión son rivales. Esto hace que la emoción y la tensión sean palpables. Cada uno de ellos tiene un papel muy importante con los equipos que se enfrentan en el partido de rugby, ya que son rivales.

El príncipe Guillermo es patrón de la Unión de Rugby de Gales (WRU), mientras Kate es embajadora de la de Inglaterra (RFL), un cargo que heredó del hermano de su marido, el príncipe Harry, hace ya tres años. Es por ese motivo que en el enfrentamiento deportivo animan a equipos opuestos. Ambos son conocidos por su competitividad, por lo que esta ocasión será el momento perfecto para que ambos la saquen a relucir. Tanto es así que ya han bromeado en diferentes ocasiones sobre apoyar a diferentes equipos durante el torneo. En 2023 fue el hijo mayor de Carlos III quien reconoció que había tenido un «intenso viaje de vuelta a casa» después del partido de ese año entre Gales e Inglaterra.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo. (Foto:Gtres)

Con todo esto, es probable que vuelva a ocurrir. Los príncipes de Gales llegaron a sus asientos expectantes. Kate se sentó junto a Rob Udwin, presidente de la Unión de Rugby (RFU). Ambos se mostraron nerviosos y realizaron varios comentarios; algunos incluso fueron captados por los medios británicos. Según ha puntualizado Mirror, la princesa de Gales ha expresado: «Está nervioso, lo veo», refiriéndose a uno de los jugadores de su equipo. A pesar de no estar claro a quién se refería, Rob ha contestado que no se trataba de un aficionado, asegurando que era «impresionante» lo que estaba haciendo el deportista. «Juega tan bien como me lo imaginaba», añadió poco después Kate mientras su esposo comentaba con Terry Cobner, sentado a su izquierda, las jugadas de su alineación galesa. Esto ha llevado a alguno a pensar que la pareja real está distante y no muestran su dinámica y complicidad a la que acostumbran, pero más allá de la concentración de cada uno de ellos en sus alineaciones, no tiene por qué ser motivo de preocupación la ausencia de miradas.

Kate Middleton junto a Rob Udwin y el príncipe Guillermo a la derecha de Terry Cobner. (Foto:Gtres)

Juntos, pero como claros contrincantes, la pareja acudió antes del encuentro a una cita para reunirse con los jugadores lesionados. Fue en la Suite Sir Tasker Watkins del estadio, un espacio destinado a los jugadores y sus familias antes de cada partido. Con ellos estaba la organización benéfica Welsh Rugby Charitable Trust, que busca ayudar y apoyar a aquellos que han sufrido graves lesiones jugando al rugby en Gales y que no pueden continuar con sus carreras deportivas. Guillermo es patrocinador de la fundación y cada año acuden a esta cita anual en la que los herederos al trono del Reino Unido no faltan.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo. (Foto:Instagram)

La ausencia de Kate Middleton

La cita de Kate y Guillermo en la Six Nations Cup ha hecho que estos tengan que perderse un acontecimiento familiar. Este sábado, su sobrina Grace Matthews ha cumplido cuatro años. La niña, fruto de la relación de su hermana Pippa Middleton y James Matthews, ha celebrado su fiesta de cumpleaños, pero la pareja no ha podido acudir a la reunión por el torneo de rugby. Una ausencia que puede que la pequeña no haya notado por la gran velada que le han preparado por su cuarta vuelta al sol.

La agenda de la futura reina se está volviendo a llenar, tanto de planes institucionales como personales, desde que anunció que estaba mejor. Su salud se ha visto muy dañada tras el cáncer, pero su mejoría es más que evidente. Kate sigue «centrada en su recuperación», por lo que regresa de forma gradual a los compromisos que tiene. La princesa ha querido agradecer recientemente a The Royal Marsden por atenderla cuando más lo necesitó. El hospital londinense ha sido testigo de esa recuperación de la que habla, al igual que Guillermo, quien más la ha arropado en el duro momento y lo sigue haciendo en cada día de su vida juntos, aun cuando son rivales directos, como en esta ocasión en la Copa de las Seis Naciones.