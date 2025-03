La foto nunca vista de la princesa Lilibet con su padre, el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry han mantenido desde el nacimiento de sus hijos una postura con la que protegen la privacidad de sus pequeños. Los duques de Sussex optaron por ser unos padres protectores que intentan no exponer a sus vástagos en la escena pública. Con esta determinación buscan que Archie y Lilibet crezcan viviendo una vida normal. La pareja evita publicar imágenes donde se vulnere la intimidad de los niños y opta por compartir fotos juntos en las que no se muestra a sus retoños íntegramente. Esto es lo que ha hecho Meghan con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La ex actriz ha regalado a sus seguidores una tierna foto de la princesa con su padre fundiéndose en un abrazo y dejando ver su melena pelirroja heredada de él.

La fotografía ha venido acompañada de un texto con el que Meghan quiere homenajear a las mujeres de su vida, tanto a la que la trajo al mundo, su madre Doria Rangland, como a su hija Lilibet que el próximo mes de junio celebrará su quinto cumpleaños. «Celebrando a las mujeres fuertes que nos rodean y a las chicas con sueños que se convertirán en mujeres con visión», escribía la nuera de Carlos III. Estas palabras para su madre han venido también junto a una foto de ambas cuando Meghan era solo una niña, más o menos de la edad de su hija.

El príncipe Harry junto a su hija Lilibet.(Foto:Instagram)

«Agradeciendo también a aquellos que nos elevan cada día», continuó el pie de foto de Meghan en su cuenta personal de Instagram. Un mensaje para el que es su gran apoyo y el amor de su vida, el príncipe Harry. Este también vino con una imagen para su marido en la que se ve a los dos disfrutando de la arena bajo los pies, la brisa del mar y el sol testigo de su abrazo. Si esta muestra de cariño ha hecho a los seguidores de la cuñada del príncipe Guillermo enternecerse, más lo ha hecho la tercera instantánea del carrusel que ha compartido. Con vestimenta veraniega, con el cielo azul sobre ellos, Harry y Lilibet disfrutan de un paseo en barco. Un momento que seguramente fue inolvidable para ellos y que con esta imagen se vuelve eterno ese instante padre e hija.

Su vida lejos de la realeza británica

Alejarse de la vida real y de la escena mediática fue lo que llevó a Meghan y a Harry a trasladarse a California y romper sus lazos con la Casa Real Británica hace ya cinco años. Desde entonces han llevado una vida tranquila, criando a pequeños que han nacido fruto de su amor y consiguiendo darles una vida normal como el resto de niños de su edad. Priorizar la intimidad de Archie y Lilibet ha hecho que su álbum familiar se mantenga lejos de las redes sociales, pero el hijo de Lady Di y su esposa han encontrado la manera de que sus seguidores conozcan cómo es su día a día.

Meghan Markle y su hijo. (Foto:Instagram)

Sin poner en riesgo su privacidad, ni su seguridad, el nieto de Isabel II y Meghan han logrado el punto medio entre un entorno seguro y una vida pública, pero sin los peligros de la exposición mediatica a la que ellos mismos se enfrentaron hace unos años. Con recelo y de manera controlada, el matrimonio muestra su cotidianeidad y su vida familiar. Ejemplo de ello es el vídeo que Markle publicó en el que se ve al pequeño Archie, de 5 años, como pinche de cocina de su madre mientras preparan unos dulces. Esta imagen que se proyectó en la visita de la duquesa de Sussex al programa de Drew Barrymore y, al igual que ha ocurrido con la última foto de Harry y Lilibet, ha hecho que todos se enternezcan, pero ante todo, demostrando que pueden ser felices y mostrárselo al mundo, sin comprometer la vida y el hogar en armonía que han construido juntos.