Duras críticas a la serie de Meghan Markle: "Le debe de doler la cara de tanto sonreír"

A pesar de la expectación y de las constantes publicaciones en las redes sociales, el nuevo proyecto de Meghan Markle no está cosechando los resultados que la duquesa de Sussex habría esperado. Desde hace varias semanas, justo coincidiendo con la vuelta de la esposa del príncipe Harry a Instagram, se han sucedido los mensajes para intentar promocionar el documental de ocho capítulos en el que Meghan Markle muestra detalles hasta ahora desconocidos de su vida.

Una serie documental que lleva el título de With Love, Meghan en la que la protagonista es la duquesa de Sussex, que aparece con personas de su círculo más íntimo, incluidos por supuesto el propio príncipe Harry o sus hijos. A ellos apenas se les ha podido ver desde que nacieron, dado que la pareja ha sido muy estricta con todo lo que tiene que ver con la privacidad de los príncipes Archie y Lilibet.

Aunque en principio la serie iba a estrenarse en el mes de enero, debido a la delicada situación por la que pasó California a consecuencia de los incendios que asolaron varias zonas, tanto Meghan como la plataforma Netflix decidieron aplazar el estreno hasta comienzos de marzo. Una decisión meditada y consciente que, con una intención de respeto y apoyo a los afectados por el fuego.

Menos éxito del esperado

A pesar de que la duquesa de Sussex ha hecho una intensa promoción de su serie, lo cierto es que, por el momento, el proyecto no está teniendo el éxito del que ella habría cabido esperar. Las reacciones a la serie han sido varias, muchas de ellas negativas.

La serie documental pretendía ofrecer una mirada diferente de la vida de Meghan Markle y estaba llamada a ser su gran regreso a las pantallas, de manera protagonista, aunque contando con el apoyo del príncipe Harry. Sin embargo, las ilusiones de la duquesa no se han correspondido con la realidad ya que, a pesar de que algunas reseñas han sido positivas, la mayoría han resultado demoledoras con la duquesa. Es más, cualquiera que eche un vistazo a las críticas se quedará sin ganas de ver el programa. Algo similar a lo que pasó con el documental en el que la pareja hablaba de su relación y de sus años dentro de la familia real. Un proyecto que sí generó cierto interés.

Por ejemplo, la revista Variety, una de las más importantes de Hollywood, habla de la serie como «un viaje del ego de Montecito que no vale la pena hacer». «El espectáculo se desarrolla como una marcha forzada, una en la que los invitados de Meghan deben, como precio para poder compartir una tarde en una cocina hecha para la televisión con ella, elogiarla primero», sentencia la publicación.

También el Daily Mail le ha dedicado algunas frases a la serie de la duquesa. En su caso, el periódico se ha puesto en contacto con algunos expertos en casa real para conocer su opinión sobre el proyecto. La periodista Rebecca English ha sido una de las más críticas: «Perdí las ganas de vivir después del episodio sobre cómo hacer cubitos de hielo», ha declarado la reportera, que sigue los pasos de la familia real desde hace tiempo. Otros periodistas han destacado que Meghan representa el papel de víctima liberada, una persona que ha dejado atrás una vida de presiones dentro de la institución y ahora se siente feliz con su nueva etapa.

Para otros medios como The Guardian, los ocho capítulos de la serie van a suponer el final del acuerdo con Netflix, por la falta de interés que genera este tipo de contenido: «Es el tipo de programa de relleno tonto de estilo de vida», aseguran. La realidad es que los espectadores todavía tienen en la memoria las polémicas entre la familia real y los Sussex y son estos contenidos los que interesan. La audiencia no tiene ningún interés en saber lo que come Meghan o cómo prepara sus recetas, sino que quiere escucharla contando sus dramas con los Windsor y los secretos que aún no ha revelado.

Uno de los diarios más importantes del Reino Unido, The Times, ha criticado el constante optimismo que muestra la duquesa, una sonrisa que no se le borra de la cara que parece fingida. La esposa del príncipe Harry pretende ser una nueva Martha Stewart, pero se queda muy lejos de esto. “Meghan debe de haber tenido dolor de tanto sonreír”, aseguran. Una afirmación con la que se muestra de acuerdo The Economist, que recalca cómo la nuera del monarca le sonríe a todo, todo el tiempo. Sobre todo, después de los complicados meses que ha pasado la familia real por la enfermedad de Kate Middleton y de Carlos III. Meghan sonríe y disfruta en su reducto de paz al margen de los duros golpes que ha recibido su familia política.

Críticas positivas

A pesar de que la mayoría de los comentarios han sido demoledores, algunos medios sí que han halagado el papel de la duquesa. Por ejemplo, en un artículo de Harper’s Bazaar se destaca que la duquesa ha encontrado su sitio en este nuevo proyecto con Netflix. La revista recalca la elección de las recetas y la facilidad con la que Meghan Markle las explica. También New York Magazine hace referencia a la naturalidad de la duquesa e incluso, en parte, la defiende: «Es una mujer perfectamente normal que tropezó en un romance con un príncipe y luego se encontró en el centro de una vorágine alimentada por tabloides británicos depredadores».