La princesa de Gales continúa centrada en su tratamiento para el cáncer y, según han confirmado fuentes oficiales, no se espera que retome su agenda institucional de manera inminente. Los médicos serán los que aprueben la vuelta a la actividad de Kate Middleton, pero no hay ninguna presión para que se reincorpore hasta que se encuentre completamente recuperada. Por eso, es probable que no se la vea en público hasta finales de año, aproximadamente.

Aunque no participe de actos oficiales, esto no significa que Kate Middleton no haga salidas de carácter privado y que, como es lógico alguien pueda verla en estas salidas. Esto es precisamente lo que ha ocurrido recientemente, según han confirmado algunos medios.

Kate Middleton, en el vídeo en el que anunció que padecía cáncer. (Fuente: Kensington Palace)

Tal como han declarado algunos testigos, los príncipes de Gales han visitado esta misma semana una conocida tienda de comestibles en la zona de Norfolk, donde se encuentra su casa de campo, Anmer Hall. Allí se ha retirado la pareja con sus tres hijos, aprovechando que los príncipes Jorge, Carlota y Luis tienen unos días de vacaciones y, además, es un lugar donde se encuentran muy a gusto, tranquilos y felices.

Según se ha podido saber, el príncipe Guillermo y su esposa estuvieron el pasado martes en la tienda Bakers & Larners en Holt, a 40 minutos aproximadamente de su casa de Norfolk. Según un testigo, los príncipes de Gales compraron algunas cosas en la tienda, que vende productos artesanales de alta calidad, como chocolates. Un testigo ha revelado que el hijo mayor del rey Carlos III compró algunos chocolates.

Kate Middleton en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Un portavoz de Bakers & Learners ha declarado al portal NorfolkNews que siempre es un honor recibir la visita de miembros de la Familia Real y que les hizo mucha ilusión ver a Kate Middleton y a Guillermo, aunque no ha dado más detalles sobre cómo se encuentra la princesa. Eso sí, esta visita coincide con las últimas informaciones apuntadas por la periodista Katie Nicholl, que ha asegurado que la esposa del príncipe Guillermo avanza bien con el tratamiento, lo cual ha sido un alivio para su familia, ya que no siempre se tolera bien la quimioterapia.

Sin fecha de regreso

A pesar de que la nuera del rey Carlos III continúa en tratamiento, no está previsto que se reincorpore a la agenda oficial en el corto plazo, sino que lo hará cuando los médicos lo consideren oportuno. No se han dado tampoco más detalles del tipo de cáncer que padece la princesa y solamente se sabe, tal como ella misma reveló, que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Kate Middleton, con Guillermo y el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Su familia y su círculo íntimo están siendo el mejor de los apoyos de Kate Middleton en esta complicada etapa, en la que cuenta con todo el cariño del príncipe Guillermo, que ha ido adaptando su agenda para poder estar el mayor tiempo posible a su lado.

Mientras que Kate Middleton sigue de baja, el monarca, afectado también por un cáncer, sí que ha retomado su agenda pública, aunque se han ido haciendo algunos cambios en función de su estado. A pesar de que Carlos III intenta asistir al máximo de compromisos posible, su entorno le recomienda que se tome las cosas con calma.