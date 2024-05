El papel oficial del príncipe Joaquín de Dinamarca y su esposa, la princesa Marie, se ha visto relegado a un segundo plano desde que la reina Margarita anunciase, de manera inesperada el pasado Fin de Año, su deseo de abdicar la Corona en su hijo mayor, El 14 de enero, Federico y Mary se convirtieron en los nuevos reyes de los daneses y, más allá de que la reina Margarita sigue participando en algunos compromisos oficiales, lo que puso en evidencia el relevo en el trono es que Joaquín y Marie iban a tener un menor protagonismo.

Algo que quedó claramente reflejado con la única presencia del hermano del nuevo rey en los actos de proclamación y la ausencia de su esposa y de sus hijos, a los que la reina Margarita había desposeído de sus títulos de príncipes y del tratamiento de Alteza Real apenas unos meses antes, siguiendo el ejemplo de otras monarquías.

Los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca, juntos en Grecia. (Foto: Gtres)

Tanto Joaquín como su esposa llevan años alejados de la primera línea, primero por su traslado a Francia y ahora por su mudanza a Estados Unidos, donde el príncipe tiene un puesto como Agregado de Industria del Ministerio de Defensa desde el pasado mes de septiembre. Un traslado que se produjo antes de que la reina Margarita anunciase la abdicación, pero que, en cierta medida, algunos vieron como una decisión drástica por parte de Joaquín tras la polémica que se generó en torno a la retirada de los títulos a sus hijos. Una medida por la que la reina Margarita incluso tuvo que emitir un comunicado en el que, aunque se mantenía firme en su decisión, matizaba que quizás no había tenido en cuenta las sensibilidades de su familia y debería haber hecho las cosas de otra manera.

El príncipe Joaquín, acompañado de su mujer y su cuñada. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que, sea como fuere, a día de hoy, la distancia entre Joaquín y su hermano es un hecho, incluso con su propia madre, debido, en parte por su traslado a Estados Unidos, pero, también porque ahora el protagonismo lo tiene la familia del rey Federico. Una situación que deja a Joaquín a la sombra de su hermano y con un papel residual en una institución que pone el foco, además de en los reyes, en sus herederos.

La rivalidad con Mary de Dinamarca

La relación entre el nuevo monarca y su hermano ha estado marcada por algunos altibajos a lo largo de los años, sobre todo, a raíz de una polémica relacionada con la actual reina Mary. Algunas fuentes aseguran que el príncipe Joaquín estaba enamorado de la australiana y hay imágenes de ambos protagonizando un momento incómodo en un baile, en el que Joaquín casi intenta besar a la mujer de su hermano. Una situación que se produjo después de su boda con Marie Cavallier que, por cierto, guarda un asombroso parecido con su cuñada.

Los príncipes Joaquín y Marie, juntos en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Según fuentes oficiales de la Casa Real, la ausencia de la princesa Marie en los actos de proclamación del rey Federico y su esposa se debía a que sus hijos tenían clase, aunque, lo cierto es que se dispararon las especulaciones sobre el distanciamiento con los nuevos reyes y sobre las tensiones con la australiana. Tensiones que nunca se han confirmado de manera oficial, pero que tampoco se han despejado.

Así fue la boda de Joaquín y Marie

A pesar de que ahora mantienen un perfil discreto, alejados de la primera línea, la boda de los príncipes Joaquín y Marie de Dinamarca fue todo un acontecimiento en el país, hace ya más de tres lustros. No en vano, era el enlace del hijo menor de la jefa del Estado.

El enlace se celebró en la iglesia de Møgeltønder, en la localidad de Tønder, y la nueva princesa deslumbró con un diseño con encaje y tul y una diadema regalo de la reina Margarita. Una pieza que aún conserva, y que luce en las citas importantes. El banquete se llevó a cabo en el castillo de Schackenborg, residencia de la pareja en aquel momento.

Los príncipes Joaquín y Marie de Dinamarca, en su boda. (Foto: Gtres)

Los príncipes de conocieron en el año 2002 durante una cacería, pero no sería hasta tiempo después cuando se confirmaría su relación, sobre todo, porque el príncipe estaba aún casado con la condesa Alexandra. Los inicios de la relación no fueron sencillos, porque Marie no dudó en hablar públicamente del romance, algo que no gustó en Dinamarca. De hecho, la pareja llegó a romper su relación, pero en 2007 se comprometió de manera oficial.