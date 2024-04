Irene de Grecia acude al hospital a visitar a su hermana, la Reina Sofía

El goteo de visitas a la Reina Sofía, quien permanece ingresada en la Clínica Ruber de Madrid desde la noche del pasado martes, a causa de una infección urinaria, no cesa. Esta vez ha sido su hermana, Irene de Grecia, a la que la emérita se encuentra muy unida, quien se ha trasladado hasta el centro médico para visitarla. Ha sido en torno a las 17.30 horas de la tarde cuando la hija menor de los reyes Pablo I y Federica de Grecia, se ha personado a las puertas del hospital. Lo ha hecho ataviada con una blazer de cuadros a juego con unos pantalones negros y unas enormes gafas de sol. A su lado, una mujer cuya indentidad no ha trascendido, por el momento.

Irene de Grecia, a quien no veíamos públicamente desde Semana Santa, ha sido la última familiar en visitar a Doña Sofía durante su estancia en el hospital. Su visita, de hecho, se ha producido apenas unas horas después de que varios miembros del equipo de seguridad de la madre del Rey Felipe VI acudieran al centro para recoger las flores y detalles que la Reina emérita ha recibido en estos días. Lo que ha hecho suponer que, en las próxima horas, Doña Sofía, reciba el alta hospitalaria.

Irene de Grecia, en las inmediaciones de la clínica Ruber de Madrid./ GTRES

A lo largo de su ingreso, la Casa de Su Majestad el Rey ha asegurado que la evolución de Doña Sofía está siendo «muy rápida y favorable», y que su pronóstico, por tanto, es bueno. «La Reina Doña Sofia fue trasladada anoche a la clínica Ruber por una infección del tracto urinario. La evolución está siendo muy rápida y favorable», reza el comunicado con el que la casa regia comunicó a los medios la dolencia de la Reina Sofía.

Las infecciones urinarias, cabe destacar, son infecciones comunes que ocurren cuando entran bacterias a la uretra, generalmente de la piel o el recto, e infectan las vías urinarias. Pueden afectar a distintas partes de dichas vías, si bien la infección de vejiga (cistitis), es el tipo más común. Los sintomas de esta, de acuerdo a Medline Plus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, desaparecen al cabo de 24 a 48 horas si se inicia el tratamiento correcto, de pudiento alargarse hasta una semana.

Irene de Grecia, en las inmediaciones de la clínica Ruber de Madrid./ GTRES

Sea como fuere, lo cierto es que esta la primera ocasión en la que hay constancia de un ingreso hospitalario de la Reina Sofía, al margen de cuando dio a luz a sus tres hijos. «Doña Sofía tiene una mala salud de hierro. Mala porque me explico: cuando no se ha encontrado bien y ha estado delicada, siempre se ha hecho la fuerte, a pesar de que algunos pensaran que cómo era posible que no fuera al hospital», expresó Jaime Peñafiel a LOOK, hace varios días.

La última vez que vimos en público a Doña Sofía fue el pasado lunes, día 8 de abril, a razón de la misa funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, al que también acudió el matrimonio Borbón-Ortiz, Juan Carlos I, y las infantas Elena y Cristina, entre otros miembros de la familia. Antes, la Reina Sofía se dejo ver en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Previo a su ingreso, la madre de Felipe VI tenía previsto viajar, este viernes, a Huesca para visitar el banco de alimentos. Asimismo, el próximo martes día 16, se esperaba su visita a Guadalajara por el mismo motivo. Ambos actos se han aplazado sin fecha.